Çmimet e larta, Meta thirrje liderve globalë: Bëni çdo gjë për të stabilizuar tregjet

Presidenti Ilir Meta, e ka renditur rritjen e çmimit të produkteve ushqimore, si problemin më të madh për momentin.

Me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, Meta ka bërë të ditur atë se çfarë ka diskutuar në Forumin IX Global të Bakusë.

Kreu i shtetit ka ngritur shqetësimin se deri në vitin 2023 do të përballemi me një problem të madh sa i përket furnizimit me ushqime, ndërsa ka shtuar se momentalisht rreth 300 milionë njerëz në mbarë botën janë tashmë të pasigurt përsa i përket ushqyerjes.

“Pasojat e luftës në Ukrainë kanë shkaktuar efekte valëzuese në mbarë globin në furnizimin me ushqime, sepse Ukraina dhe Rusia përbëjnë dy nga ‘shportat e bukës’ që furnizojnë botën me 30% të grurit dhe 20% të misrit.

Ndaj dhe në Forumin IX Global të Bakusë nënvizova se për momentin, çmimi i ushqimit është problemi numër një.

Deri në vitin 2023 do të përballemi vërtet me një problem të disponueshmërisë së ushqimit, duke pasur parasysh se rreth 300 milionë njerëz në mbarë botën janë tashmë të pasigurt përsa i përket ushqyerjes, sipas Programit të Ushqimit Botëror.

Të gjitha portet e Detit të Zi duhet të hapen dhe funksionojnë, përndryshe do të gjendemi me një shpallje lufte ndaj sigurisë globale të ushqimit dhe kjo do të prodhonte uri, destabilizim dhe migrim masiv kudo.

Qindra miliona njerëz në mbarë botën varen nga ushqimi që vjen përmes këtyre porteve.

Udhëheqësit e botës duhet të bëjnë çdo gjë të mundshme për t’i sjellë tregjet në stabilitet përpara se gjërat të përkeqësohen, sepse, në terma afatgjatë, çmimet globale të ushqimeve do të rriten edhe më shumë si rezultat i rolit të Rusisë si prodhuesi kryesor i plehrave të nevojshme për të korrat”, ka shkruar ai./albeu.com