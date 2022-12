Cili është kombi që diskriminon më shumë shqiptarët?

Edhe pse janë fqinjët tanë dhe historia na lidh shumë me ta, shqiptarët ndihen më të diskriminuar nga populli grek. Të pyetur nga Barometri në Euronews Albania, se cili nga popujt europianë është më diskriminues me emigrantët shqiptarë, 66.5% e tyre janë shprehur se janë grekët.

Me një diferencë të konsiderueshme nga grekët, lista vijon me anglezët me 13.3%, francezët me 7.3%, gjermanët me 4%, italianët me 3.5%, holandezët 1.3%, nordikët 1.2%, austriakët 1.1%, zviceranët 0.8%, belgët 0.6% dhe spanjollët 0.5%.

Ndërkohë, kur i pyesim cilët janë popujt më mikpritës ndaj shqiptarëve, vendin e parë e zënë italianët me 38.7%, pasuar nga gjermanët me 33.6%, grekët me 8.4%, anglezët me 5.1%, zviceranët 1.7%, francezët me 1.4%, belgët e spanjollët me 0.6%, holandezët 0.5% dhe nordikët 0.4%.