Cili është djathi më i shëndetshëm? Opsionet më të mira, sipas ekspertëve

Përgjigjja e pyetjes në titull është se ka tepër rëndësi trupi juaj dhe nevojat ushqyese, megjithatë ekspertët kanë disa këshilla kryesore.

Ricotta

Lourdes Castro Mortillaro, një dietologe dhe drejtoreshë e Laboratorit Ushqimor në New York, dhe Emily Martorano, gjithashtu dietologe, ranë rakord që ricotta është djathi i cili qëndron në vendin e parë përsa i përket shëndetit.

Ato theksuan se ricotta ka një përqendrim të lartë të proteinës së hirrës, e cila absorbohet lehtësisht nga trupi. “Proteina e hirrës është një nga format më të absorbueshme të proteinave dhe përmban një gamë shumë të gjerë të aminoacideve,” tha Martorano. “Pra, ky është basti më i mirë për dikë që kërkon të ndërtojë muskuj, të ndërtojë forcë duke humbur yndyrën dhe peshën”.

Djathi i fortë

Mortillaro beson se djathrat më të fortë, si parmigiano, pecorino ose gouda, janë gjithashtu ndër opsionet më të shëndetshme, kur konsumohen në moderim.

Për shkak se përmbajnë më pak ujë dhe janë më të koncentruar, “djathërat e fortë do të jenë më të lartë në kalcium dhe ndoshta do të ngopeni me sasi më të vogla, kështu që mos e teproni,” tha ajo.

GOUDA

Por nëse jeni me hipertension, duhet të kontrolloni marrjen e kripës, ose ndoshta keni probleme me veshkat, atëherë ndoshta do të ishte më mirë të konsumoni djathë më të butë./albeu.com