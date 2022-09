Cilat rajone në Ukrainë mund të mbajnë referendume dhe çfarë do të vendosin ata?

Sot është raportuar lajmi se mund të mbahen referendume në katër rajone të pushtuara në Ukrainë këtë fundjavë.

Ato janë:

-Donetsk

-Luhansk

-Kherson

-Zaporizhzhia

Këto zgjedhje nuk do të jenë “as të lira dhe as të drejta”.

Sasia e tokës përbën 15% të territorit të Ukrainës.

Çfarë do të vendosin ata?

Ata thuhet se do të zhvillohen midis 23 dhe 27 shtator dhe do të pyesin banorët për bashkimin zyrtar me Federatën Ruse.

Megjithatë, janë hedhur dyshime se sa efektivisht autoritetet okupuese mund ta organizonin votimin në një kohë kaq të shkurtër.

Në Donetsk, udhëheqësi separatist Denis Pushilin tha se “populli i shumëvuajtur i Donbasit ka fituar të drejtën për të qenë pjesë e vendit të madh që ata gjithmonë e kanë konsideruar atdheun e tyre”.

Si ka reaguar Ukraina?

Ukraina ka cilësuar referendumet “të rreme” dhe tha se do të vazhdojë të çlirojë territorin e saj nga kontrolli rus./albeu.com