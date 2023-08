Cilat janë 3 profesionet më të rrezikuara nga kanceri i vezoreve

Parukieret, estetistet dhe kontabilistet janë ndër profesionet që mund të lidhen me një rrezik në rritje të kancerit të vezoreve, sipas një studimi të botuar në revistën “Mjekësia e Punës dhe Mjedisit”.

Gjithashtu, ato që punojnë në shitje, shitje me pakicë, veshje dhe ndërtim janë potencialisht në rrezik për shkak të ekspozimit kumulativ ndaj agjentëve të tillë si talku dhe amoniaku, shtytësit, benzina dhe zbardhuesi.

Faktorët mjedisorë, përfshirë ata që lidhen me vendin e punës, mund të rrisin rrezikun, por relativisht pak studime kanë vlerësuar rreziqet profesionale me të cilat përballen gratë, raportojnë studiuesit.

Studiuesit, nga Universités de Montréal në Kanada dhe Universités de Paris-Paris-Saclay, studiuan pjesëmarrësit e moshës 18-79 vjeç, të cilët kishin ndjekur shtatë spitale në Montreal, Kanada midis 2010 dhe 2016 pasi u diagnostikuan me kancer epitelial, vezore.

Në total, 491 nga këto gra u përputhën për nga mosha dhe vendbanimi me 897 gra që nuk kishin kancer ovarian. Nga të gjithë pjesëmarrësit u mblodhën informacione mbi sfondin social dhe demografik, historinë mjekësore, medikamentet me recetë, historinë riprodhuese, peshën dhe gjatësinë, faktorët e stilit të jetesës dhe historinë e punësimit. Gjithashtu, pjesëmarrësit përmendën periudhën e punësimit, orarin e punës dhe detyrat kryesore që kanë kryer.

Kohëzgjatja kumulative e punësimit në një industri ose punë u kategorizua si zero, më pak se dhjetë vjet dhe dhjetë ose më shumë vjet. Ai zbuloi se puna për dhjetë ose më shumë vjet në parukeri, kozmetologji dhe profesione të ngjashme shoqërohej me një rritje të trefishtë të rrezikut të kancerit ovarian, ndërsa dhjetë ose më shumë vjet në kontabilitet shoqërohej me një dyfishim të rrezikut, dhe në ndërtim me një gati trefishim i rrezikut.

Në mënyrë të ngjashme, punësimi afatgjatë në industrinë e veshjeve u shoqërua me një rritje prej 85% të rrezikut të zhvillimit të sëmundjes, ndërsa puna në shitje ose me pakicë u shoqërua me një rrezik të rritur përkatësisht 45% dhe 59%.

Rreziqet e përgjithshme të rritura prej më shumë se 40% janë vërejtur për ekspozimin e lartë (tetë ose më shumë vjet) ndaj 18 agjentëve të ndryshëm, duke përfshirë amoniak, peroksid hidrogjeni, fibra sintetike, fibra poliester, ngjyra organike dhe pigmente, celulozë, formaldehid, lëndë shtytëse, kimikate gjendet në benzinë ​​dhe zbardhues.