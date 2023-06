Cilat fraza mund t’ju ndihmojnë gjatë një zënke me partnerin

Gjatë një grindjeje me partnerin, mendja juaj është zakonisht në mbrojtje dhe është e vështirë të qaseni në pjesën “e arsyeshme” të saj. Kjo është arsyeja pse mund të përfundoni duke thënë diçka për të cilën do të pendoheni ose duke vepruar në mënyrë impulsive. Të menduarit për atë që do të thoni përpara një argumenti që e dini se do të kthehet në një grindje (sepse është e pashmangshme) mund të jetë e dobishme për të kuptuar modelet tuaja kur luftoni dhe për të krijuar një fillim të ri.

Fani Zafeiridou, psikologe konsulente – psikoterapiste ndan disa fraza që mund të qetësojnë një grindje. Sigurisht, nuk keni nevojë t’i bëni përsërisni, por kuptoni domethënien dhe përdorni ato në mënyrën tuaj, autentike.

“Ajo që po më thua është se _____. A e kuptoj këtë saktë?’

Në këtë mënyrë do të kuptoni nëse e kuptoni saktë këndvështrimin e partnerit tuaj dhe do ta lini të kuptojë se po përpiqeni të vini në vendin e tij.

“Mund të kesh të drejtë. A mund të më japësh pak kohë për ta menduar?”

Mund të mos keni gjithmonë të drejtë, dhe është e mençur dhe e shëndetshme të jeni në gjendje ta pranoni këtë, në vend që të përpiqeni të “fitoni” një zënkë.

“Ndoshta është në rregull të mos pajtohemi për këtë. si mendon?”

Sigurisht, kjo varet nga arsyeja pse nuk jeni dakord. Është një vlerë e madhe jetësore apo diçka më e vogël? Kur bëhet fjalë për këtë të fundit, ka shumë mundësi që nesër (pasnesër) të harrohet. A ia vlen të grindesh për diçka të tillë?

“Unë e kuptoj që ti ndihesh_____. Ka kuptim që e ke interpretuar në këtë mënyrë”.

Në këtë mënyrë ju vërtetoni gjendjen emocionale të partnerit tuaj. Edhe nëse nuk jeni dakord, shfaqja e ndjeshmërisë është shumë e rëndësishme.

“Kërkoj falje për _____.”

Të kërkosh falje për diçka që e ka mërzitur partnerin do të thotë se po merr përgjegjësinë për sjelljen tënde.

“Pse të mos bëjmë pak pushim?”

Duke bërë një pushim dhe duke thënë se kur do të ktheheni në bisedë, ju i jepni vetes një shans për të dobësuar emocionet negative dhe mendimet e padobishme.