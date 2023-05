Cila është diferenca ideale e moshës për një marrëdhënie të suksesshme?

Thuhet shpesh se dashuria është e verbër, por sipas hulumtimeve të reja, diferenca në moshë mund të përcaktojë në fakt kohëzgjatjen e një marrëdhënieje mes dy njerëzve.

Koncepti i një marrëdhënieje me një partner dukshëm më të ri ose më të vjetër është ende i diskutueshëm dhe ka shumë shembuj të çifteve të famshëm që dëshmojnë për këtë.

Të dashurat më të reja të Leonardo DiCaprio-s, i cili njihet për faktin se nuk takohet me femra mbi 25 vjeç, apo Robert De Niro, i cili së fundmi lindi një fëmijë në moshën 80-vjeçare me të dashurën e tij Tiffany Chen, e cila është 45-vjeçare, janë temat aktuale në mediat botërore. dhe në rrjetet sociale.

Është edhe presidenti francez Emmanuel Macron, i cili është 45 vjeç dhe kur u zgjodh në detyrë në vitin 2017, më e përfolura ishte martesa e tij me Brigitte Tronje, e cila sot është 70 vjeçe dhe 25 vjet më e madhe se burri i saj.

Edhe pse ka gjithmonë përjashtime, një studim i kryer nga Universiteti Emory në Atlanta pohon se disa dallime në moshë mund të jenë problem në një marrëdhënie, domethënë sa më i madh të jetë diferenca në moshë mes partnerëve, aq më të mëdha janë shanset që ata të ndahen.

Hulumtimi , i cili përfshiu 3,000 të anketuar, tregoi se çiftet me një diferencë moshe pesëvjeçare kanë 18 për qind më shumë gjasa të ndahen sesa ata që përbëhen nga partnerë të së njëjtës moshë. Është interesante se ky numër u hodh në 39 për qind për çiftet me një diferencë moshe 10-vjeçare.

Për ata me një diferencë moshe 20-vjeçare, hulumtimi parashikon një shans 95 për qind për t’u ndarë. Cili do të ishte diferenca ideale në moshë? Shkencëtarët besojnë se çiftet me një diferencë prej vetëm një viti kanë më pak shanse për t’u ndarë, pra rreziku për ta është vetëm tre për qind.