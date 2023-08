Cila Barbie jeni bazuar në shenjën tuaj të Horoskopit

Është bota e Barbie dhe ne thjesht jetojmë në të. Të paktën kështu jemi ndjerë së fundmi, pasi kudo që shohim ka një bashkëpunim, intervistë apo foto të re lidhur me filmin Barbie që doli në kinema pak ditë më parë. Pra, e gjithë kjo zurmë mund t’ju bëjë të pyesni veten se cila Barbi do të ishit: A jeni një sirenë apo një fituese e çmimit Nobel? Lexoni për të zbuluar se cila Barbie jeni, bazuar në shenjën tuaj të zodiakut.

Dashi

Kampione e Karatesë: Karateja dhe Dashi janë një ndeshje ideale. Ti e di se ke atë shpirt konkurrues, atë energji të Dashit dhe atë vendosmëri të zjarrtë që është më e ndritshme se festa e shtëpisë së ëndrrave. Barbie Kampioni e Karatesë shpreh pikërisht shpirtin tuaj.

Demi

Barbie Luleshitëse: Personaliteti juaj me këmbë në tokë dhe dashuria juaj për të bukurën, nuk mund të mos përputheshin me luleshitësin Barbie. Dashuria e thellë për natyrën, nevoja për kujdes dhe luksi e bëjnë Demin luleshitësen ideale.

Binjakët

Barbie Barista: Binjakët llafazan dhe simpatik, është koha për t’u argëtuar me Barista Barbie. Ata kanë këtë aftësi magjike për të trajtuar një milion gjëra në të njëjtën kohë, të shoqërohen si një superyll vezullues dhe të bëjnë që kryerja e shumë detyrave të duket aq e lehtë sa të zgjedhin veshjen perfekte të Barbie.

Gaforrja

Barbie Doktoreshë: Natyra juaj e kujdesshme është po aq e ngrohtë dhe ngushëlluese sa një përqafim nga vetë Barbie. Ju shëroni zemrat dhe mësoni ndjeshmërinë ashtu si kukulla klasike e fundit, Doktor Barbie. Me stetoskopin dhe çantën mjekësore në dorë, ajo është simboli i përsosur i shërimit dhe kujdesit.

Luani

Mbretërit e zodiakut nuk mund të mos ishin në fokus, si videogamer Barbie. Ajo nuk është thjesht një gjeni i teknologjisë – ajo është një superyll absolut, gati për të udhëhequr ekipin e saj drejt fitores. Me besimin dhe kreativitetin e saj te Luani, ajo do të marrë përsipër projektet e lojërave si profesioniste, duke përhapur një shkëndijë inovacioni kudo që të shkojë.

Virgjëresha

Vëmendja juaj ndaj detajeve është më e mprehtë se stiletoja më e modës e Barbie, aftësitë tuaja organizative mund të rivalizojnë klasën e shtëpisë së ëndrrave dhe mendja juaj analitike është aq e shpejtë sa një ndryshim në pasarelë. Shpirti juaj binjak është padyshim shkencëtarja Barbie.

Peshorja

Peshoret përfaqësohen nga peshorja dhe duan të ndjekin drejtësinë dhe të bëjnë të tjerët të lumtur. Ata njihen për qetësinë dhe neutralitetin e tyre gjatë mosmarrëveshjeve, të cilat janë tipare thelbësore për një diplomat. Si shenjë ajri janë edhe shumë të shoqërueshëm dhe nuk do ta kishin problem të bisedonin me përfaqësues të vendeve të tjera, ashtu si diplomatja Barbie.

Akrepi

Akrepat janë jashtëzakonisht besnikë, ashtu si avokatja Barbie. Ata do të luftonin dhëmbë e gozhdë për klientët e tyre. Intensiteti i një Akrepi është i përsosur për një avokat që po merr në pyetje dëshmitarët në gjykatë dhe do ta ndihmonte atë të bënte gjithçka në fuqinë e tij për të fituar çështjen e tij. Për më tepër, Akrepat nuk tërhiqen kurrë nga një debat.

Shigjetari

Personaliteti i Kenit i përshtatet në mënyrë të përkryer shenjës së Shigjetarit. Të njohur për dashurinë e tyre për aventurat dhe udhëtimet, nëse Shigjetarët do të jetonin në botën e Barbie, ata do të ishin padyshim sërfistët profesionistë, gjithmonë të gatshëm për të nisur një udhëtim të egër – edhe nëse kjo do të thotë të largohen nga bota që kanë njohur gjithmonë.

Bricjapi

Nëse dikush ka dëshirën dhe etikën e punës për të qenë Barbie Presidente, ai është një Bricjap. Kjo shenjë është punëtore dhe ambicioze dhe nuk dorëzohet nëse nuk arrin qëllimet e saj.

Ujori

Ujorët shpenzojnë shumë nga koha e tyre duke studiuar dhe mësuar, kështu që një karrierë që përfshin shumë kërkime, si Barbie Shkencëtare, është ideale. Kjo shenjë është shumë logjike dhe zakonisht është e mirë në matematikë dhe shkencë. Mendja paramenduese e Ujorit patjetër do ta ndihmonte atë të fitonte çmimin Nobel.

Peshqit

Barbie Sirenë: Çdo gjë magjike, joreale dhe ekzotike është në stilin e Peshqve. Kjo shenjë krijuese vlerëson vetë-shprehjen dhe me kënaqësi do të vishte flokët blu dhe rroba banje me shkëlqim të Mermaid Barbie.