Çifti më me fat në botë, aksidentohen të dy në të njëjtën ditë, shpëtojnë pa dëmtime

Rastësia konsiderohet “Mbreti i botës”, kjo mund të thuhet për një çift italian, të cilët kanë arritur t’i mbijetojnë dy aksidenteve tragjike në të njëjtën ditë.

Stefano Pirilli, 30 vjeç, shpëtoi i padëmtuar në përplasjen e tij, ndërsa e fejuara e tij Antonietta Demasi, një studente 22-vjeçare, u lëndua lehtë kur avioni i saj u rrëzua.

Çifti vendosi të merrte aeroplanë të veçantë në një drekë me miqtë pranë qytetit verior italian të Torinos të dielën. Aeroplani i vogël me dy vende të Stefano-s u rrëzua në San Gillio pasi u përball me vështirësi, ndërsa avioni i partneres së tij u rrëzua 25 milje larg në Busano pak më vonë.

Zjarrfikësit vrapuan në të dy skenat dhe çifti u shkëputën të dy nga rrënojat e avionëve të tyre përkatës dhe u dërguan në spital, së bashku me pilotët e secilit aeroplan. Grupi kishte fluturuar për të shijuar një vakt në një shtëpi fermë në majë të kodrës dhe ishte hera e parë që Antonietta hipte në një aeroplan. Mjekët thanë se Antonietta pësoi lëndime në legen ndërsa piloti i avionit të saj Paolo Rotondo, 38 vjeç, u trajtua për një plagë në kokë.

Konsulenti i energjisë Stefano, i cili po fluturonte në një aeroplan me dy ulëse, mbeti i padëmtuar ndërsa shoku dhe piloti i tij Nicola Fiscarelli, 42 vjeç, thuhet se ka pësuar vetëm lëndime të lehta.

Stefano tha: “Kjo ishte eksperienca e parë fluturuese e Antoniettës dhe më vjen shumë keq për atë që ndodhi. Dita kishte nisur kaq bukur dhe përfundoi me ne të dy duke u rrëzuar në avionë të veçantë. Ne jemi me fat që nuk u vramë dhe mendimet tona janë me pilotët që u plagosën. Unë vetëm dua që e dashura ime dhe piloti të përmirësohen, asgjë tjetër nuk ka rëndësi”.