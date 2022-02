Chelsea nuk nxitohet për Armando Brojën, e sheh si zëvendësuesin e Lukakut

Armando Broja është huazuar te Southampton këtë sezon, i cili ka shënuar shtatë gola në 21 paraqitje për skuadrën Ralph Hasenhuttl, ‘Saints’.

I huazuari nga Southampton, Armando Broja, mund të jetë njeriu që do të zëvendësojë Romelu Lukakun te Chelsea sezonin e ardhshëm, sipas një prej ish-shokëve të tij të skuadrës.

Reprezentuesi shqiptar ka impresionuar te ‘Saints’ deri më tani këtë sezon, duke shënuar shtatë gola në 21 paraqitje në të gjitha garat, pasi iu bashkua Southampton-it në një marrëveshje huazimi një sezon.

Pesë prej këtyre golave ​​kanë ardhur në Premier League, me 20-vjeçarin që impresionon në ligën e parë, teksa kryeson linjën për djemtë e Hasenhuttl.

Forma e tij ka çuar në spekulime për të ardhmen e tij afatgjatë, me Southampton në bisedime të rregullta me Chelsean për përparimin e tij, ndërsa Hasenhuttl nuk e ka fshehur dëshirën e tij për të parë Brojën të qëndrojë përtej fundit të huazimit të tij.

Southampton shpreson të jetë në gjendje të nënshkruajë një marrëveshje me Chelsean për ta bërë lëvizjen e Brojës të përhershme, por ende nuk është arritur marrëveshje, me ‘Saints’ të vendosur të vazhdojnë bisedimet me Blutë gjatë muajve të ardhshëm përpara merkatos së verës.

Megjithatë, Thomas Bruns, i cili luajti me Brojan gjatë periudhës së huazimit të tij me Vitesse në Holandë, mendon se Blutë mund të kenë plane të tjera për sulmuesin, duke shtuar se ai mund ta shohë atë si një zëvendësues afatgjatë për Romelu Lukaku në Chelsea.

“Tridhjetë milionë nuk e prisja, por prisja që ai (Broja) të përfundonte në një klub të mirë”, tha ai për ‘Voetbalzone’.

“Ai e sheh Mason Mount si shembullin e tij. Ai gjithashtu bëri mirë te Vitesse dhe tani është një lojtar kyç te Chelsea.”/ h.ll/albeu.com