Charles vendos lule mbi arkivolin e mbretëreshës, zbulohet çfarë ka shkruar në pusullë

Sot po përcillet në banesën e fundit, mbretëresha Elizabeth II, monarkja që drejtoi për 70 vjet vendin e saj. Ajo u nda nga jeta në moshën 96-vjeçare më 8 shtator, ndërsa sot po i jepet lamtumira e fundit.

Ndërsa arkivoli i saj, mbreti Charles, ka vendosur një buqetë të madhe me lule e cila mbante dhe një pusullë.

Në pusullë shkruhej: “Në kujtimin tonë si më e dashura dhe e devotshmja, Charles R”.

Një tjetër procesion fillon tani, diçka më të madhe se parada e parë pak më parë. Do të ketë shtatë grupe, secili prej anëtarëve të forcave të armatosura.

Këtë herë, Camilla, bashkëshortja e Mbretit dhe Katerina, Princesha e Uellsit, do të ndjekin me një makinë direkt pas Mbretit dhe anëtarëve të tjerë të familjes mbretërore, të cilët do të ecin përsëri pas arkivolit.

Një automjet i dytë do të marrë Meghan, Dukeshën e Sussex dhe Sophie, Konteshë e Wessex.

Mounties nga Policia Mbretërore Kanadeze e Montuar po udhëheqin procesionin në pjesën e përparme.

Ndërkohë, liderët botërorë po shkojnë në një pritje të organizuar nga Sekretari i Jashtëm James Cleverly./albeu.com