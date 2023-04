Champions League, Kasijas bën parashikuesin: Ja kush del në finale

Legjenda e Spanjës, Iker Kasijas ka folur për finalen e Ligës së Kampioneve, dhe kë prej ekipeve mendon se do jenë në 10 qershor në Stamboll.

Në një deklaratë për “DAZN”, ish portieri i Realit ka parashikuar që finalja do të jetë Real Madrid-Napoli.

“Finalja do të jetë Real Madrid-Napoli! Një rrugëtim i vështirë për të dyja ekipet. Skuadra e Spaletit do të përballet me Milanin (me të cilin humbi dje 0-4) dhe më pas me fituesin e Inter-Benfica-s.

Djemtë e Ançelotit, nga ana tjetër, do të luajnë kundër Çelsit dhe më pas në ndeshjen e radhës, përballë fituesit të Bajern-Siti”, deklaroi Kasijas.