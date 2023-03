Champions League, Chelsea përmbys gjithçka në “Stamford Bridge”, një gjerman eleminon Dortmundin

Chelsea ka përmbysur Dortmundin në “Stamford Bridge” pas humbjes në ndeshjen e parë në “Signal Iduna Park” me rezultatin 1-0.

Blutë e Londrës kanë shënuar dy gola mbrëmjen e sotme, duke kaluar kështu në fazën tjetër të Champions League.

Goli i parë i ndeshjes u shënua nga Sterling, pas një aksioni model. Ndërkohë që në pjesën e dytë do të ishte një gjerman si Kai havertz i cili do të ndëshkonte Dortmundin nga pika e bardhë e penalltisë dhe do të kalonte Chelsean për në çerkfinalet e Champions League.

Një ndeshje e cila pati ritëm të lartë nga ana e të dyja skuadrace, por ishin londinezët ata që u treguan më të saktë para porte.

