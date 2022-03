Çfarë po ndodh? Shpërthim i fuqishëm në Arabinë Saudite (VIDEO)

Një shpërthim i madh ndodhi në Arabinë Saudite disa ditë pasi rebelët sulmuan një tjetër depo nafte.

Këtë herë, shpërthimi i ri u regjistrua, me shumë gjasa përsëri nga rebelët Houthi, pranë objektit të naftës Aramco. Nuk pati raportime të menjëhershme për të lënduar, por Liga Arabe lëshoi ​​një deklaratë menjëherë pas sulmit, duke thënë se një përgjigje pritej së shpejti.

BREAKING: Houthis struck Saudi Arabia’s Aramco oil facility in Jeddah, Saudi Arabia. Presumably, a ballistic missile was used. pic.twitter.com/9nC063XjyY

— checking Mada (@checkingMada198) March 25, 2022