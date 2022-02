Çfarë po ndodh me Facebook? Mark Zuckerberg humb 30 miliardë dollarë brenda një ditë

Mark Zuckerberg , bashkëthemelues i Facebook dhe një nga aksionerët kryesorë të tij, pa pasurinë e tij të bjerë me gati 30 miliardë dollarë në një ditë pas një rënie rekord të aksioneve të kompanisë mëmë Meta, të enjten.

Me një pasuri aktuale prej 84.3 miliardë dollarësh , sipas Forbes, kjo është hera e parë që 37-vjeçari nuk përfshihet në 10 njerëzit më të pasur në planet që nga vera e 2015-ës.

Zuckerberg zotëron pothuajse 13% të Meta Platforms, kompania mëmë e Facebook.

Shlyerja prej 29.8 miliardë dollarësh e pasurisë së Zuckerberg është humbja e dytë më e madhe ditore në histori . Është pak më shumë se 35 miliardë dollarët e humbur nga njeriu më i pasur në botë, Elon Musk , nëntorin e kaluar, pasi ai shkroi në Tëitter se synonte të shiste 10% të aksioneve të tij në Tesla.

Aksionet e Meta ranë pasi kompania paralajmëroi për rritje më të dobët se sa pritej të ardhurat tremujorin e ardhshëm dhe tha se ndryshimet e fundit të privatësisë së Apple do t’i kushtonin kompanisë 10 miliardë dollarë, sipas CNBC.

Rënia prej 26% ishte rënia më e madhe njëditore e Metës dhe rezultoi në humbjen e më shumë se 200 miliardë dollarëve në kapitalizimin e kompanisë. Kjo shumë është gjithashtu një rekord historik negativ .

Çfarë ka ndodhur në kompani së fundmi?

Facebook njoftoi të mërkurën se fitimet e tij ranë me 8%, pra 10.29 miliardë dollarë në tremujorin e fundit të 2021. Oksimoroni në këtë rast gjendet në elementin e mëposhtëm: Në të njëjtin njoftim thuhet se të ardhurat janë rritur me 20%, pra me 33.67 miliardë dollarë.

Si është e mundur të rriten të ardhurat, por të zvogëlohen fitimet?

Sipas analistëve, kjo papajtueshmëri vjen për shkak të kostove për departamentin e Reality Labs, pra departamentin që do të “lançojë” të ardhmen e botës online, realitetit virtual . Sipas raportimeve, Meta ka investuar tashmë mbi 10 miliardë dollarë në këtë teknologji dhe pritet të shpenzojë edhe më shumë fonde.

Ndryshimet e fundit të privatësisë nga Apple e bëjnë më të vështirë për kompanitë si Meta gjurmimin e njerëzve për qëllime reklamimi, gjë që ushtron presion edhe mbi të ardhurat e kompanisë. Në një telekonferencë me analistët të mërkurën, shefi financiar i Metës tha se kompania po përballej me 10 miliardë dollarë nga ndryshimet e Apple në 2022. Analistët në MoffettNathanson, në një shënim për klientët, e përshkruan vlerësimin si “të befasishëm”.

Meta parashikoi të ardhura shumë më të ulëta se pritjet e analistëve për tremujorin aktual, pjesërisht për shkak të konkurrencës në rritje nga TikTok , tha kompania, duke ndikuar qartë investitorët.

Rekrutimi i saktë dhe ndryshimi i orientimit

Meta Platforms Inc. synon të zbatojë planin e Mark Zuckerberg për të ndryshuar peizazhin në rrjetet sociale, duke instaluar një “botë” të re të realitetit virtual , siç paralajmëroi disa muaj më parë. Që atëherë, kompania ka zhvendosur burimet dhe ka punësuar inxhinierë nga konkurrentët si Apple dhe Google, të cilët mund të ndihmojnë në realizimin e vizionit të saj. Zgjeroi fuqinë punëtore me 23%, duke e mbyllur vitin me 71,970 punonjës, kryesisht në role teknike, për t’i shërbyer planit dhe për të përshpejtuar kalimin në botën e re që po përgatitet të prezantohet në internet./albeu.com