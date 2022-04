Çfarë po bëhet shtetasit rusë në Shqipëri? Manja: Po shohim listën kush është mbështetës i Putin

Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja është pyetur nga gazetarët në përfundimin e mledhjes së qeverisë nëse ka në vendin tonë rusë që mbështesin pushtimin e Ukrainës.

Manja deklaroi se Shqipëria është pjesë e grupit të shteteve që kanë vendosur sanksione. Ai theksoi se janë në bashkëpunim të ngushtë me aleatët dhe nëse do të ketë një listë të personave të shpallur si mbështetës të luftës, do merren masa për të vendosur sanksionet.

“Në fakt është e vërtetë. Shqipëria është pjesë e grupit të shteteve që e kanë dënuar agresionin rus në Ukrainë. Bën pjesë në shtetet që kanë vendosur sanksione.

Është një proces që udhëhiqet nga MEPJ. Jemi në bashkëpunim të ngushtë me aleatët tanë ndërkombëtarë. Nëse do kemi një listë të personave të shpallur si mbështetës së luftës, ne si qeveri do zbatojmë deri në fund angazhimin që kemi marrë përsipër”, u shpreh Manja.