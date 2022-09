Çfarë nuk durojnë dot kolegët tuaj tek ju sipas shenjës së zodiakut

Në çdo vend pune do të hasemi me koleg që kanë tipare të ndryshme. Por jo me të gjithë do dakordësohemi pasi ka ca tipare që i acaron kolegët.

Dashi: Shpirti juaj i konkurrencës.

Ndonjëherë ky tipar ju ndihmon të ecni përpara, por nga ana tjetër i bën kolegët t’iu kenë inat.

Demi: Ngathtësia.

Juve ju pëlqen të merrni kohën tuaj për të bërë diçka, por kjo mund acarojë kolegët tuaj që mendojnë se duhet të nxitoni pak.

Binjakët: Mungesa e disiplinës.

Ju keni tendencë të bëni atë që do ju vijë për mbarë pa i ndjekur gjërat sipas rregullit. Në shumë raste madje i mbani edhe gjërat rrëmujë.

Gaforrja: Ndjeshmëria.

Juve nuk ju thuhet dot asgjë sepse ju fillon menjëherë kriza e shqetësimeve.

Luani: Nevoja e përhershme për mirënjohje.

Ju jeni gjithmonë në kërkim të tërheqjes së vëmendjes dhe kjo i acaron kolegët.

Virgjëresha: Perfeksionizmi.

Dashuria juaj e madhe për gjërat perfektë mundet edhe të trembë disa kolegë.

Peshorja: Të qenit perfektë.

Ju nuk keni shumë të metë dhe askush nuk mund t’iu kritikojë për asgjë. Kjo në fakt i bën disa kolegë t’iu kenë inat.

Akrepi: Rebelimi.

Juve ju pëlqen t’i kundërshtoni ata që mendojnë se kanë pushtetin dhe mund të bëjnë çfarë të duan. Nga ana tjetër nuk ja bëni qejfin çdokujt pa të drejtë dhe kjo mund të acarojë disa kolegë.

Shigjetari: Sjellja juaj e mirë.

Ju jeni shumë të sjellshëm dhe është vërtet e çuditshme sesi kjo gjë disa kolegë i acaron.

Bricjapi: Vetmia.

Ju nuk e keni aspak shpirtin e ekipit dhe kjo i acaron kolegët.

Ujori: Sjellja e çuditshme.

Ju keni tendencë t’i shihni dhe t’i bëni gjërat ndryshe çka mund t’i acarojë ata më klasikët.

Peshqit: Qëndrimi larg punës.

Ju jeni shumë të largët me punën çka mund t’i bëjë të tjerët se ju nuk keni aspak qejf të punoni.