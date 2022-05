Çfarë nuk dëshiron të bëjë një burrë pas një divorci

Ndarja nuk është një detyrë e lehtë për asnjërin prej jush, edhe kur ndjenjat kanë mbaruar.

Ne femrat reagojmë në fillim duke shprehur ndjenjat tona dhe me kalimin e kohës ndihemi gjithnjë e më mirë. Meshkujt sërish e përjetojnë pak më ndryshe, pasi në fillim ndihen mirë, por me kalimin e kohës e kuptojnë situatën dhe mërziten në mënyrën e tyre.

Por ka disa lëvizje që një mashkull pothuajse nuk do t’i bëjë kurrë pas një divorci, ndryshe nga femrat. Se cilat janë ato, do të lexoni në detaje më poshtë.

Ata nuk i fryjnë miqtë me dhimbjen e tyre

Femrat priren t’i ngushëllojnë të dashurit e tyre në momentet e ndarjes dhe në fakt, duan me çdo kusht ta ndihmojnë dhe të rregullojnë psikologjinë e tyre. Burrat nga ana tjetër nuk e trajtojnë këtë çështje në atë mënyrë. Ata dalin për të kaluar mirë, kështu që nuk do të humbin më shumë se pesë minuta duke raportuar ndarjen e tyre dhe më pas do të flasin për të tyren.

Ata nuk i mbi-analizojnë faktet

Burrat do ta marrin faktin ashtu siç është, do ta vendosin në mendjen e tyre dhe në fund. Ata nuk do të shpenzojnë 500 orë duke analizuar çdo lëvizje dhe fjalë që mund të ketë çuar atje ose të ketë nënkuptuar diçka. Përkundrazi, analiza emocionale është diçka që femrat e duan. Ndaj ndoshta do të ishte mirë që në këtë pjesë të punoje si mashkull, të ndihesh edhe më mirë.

Ata pinë shumë

Ata mund të duken mirë në jetën e tyre shoqërore pas një divorci, por kur gjenden përballë alkoolit, atëherë e gjithë e vërteta del në sipërfaqe, prandaj përfundojnë duke pirë më shumë, për të harruar. Është një fazë e tretjes që kalon të gjithë. Nuk zgjat shumë, por edhe ajo është në lojë./albeu.com