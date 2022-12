Çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani pas orës shtatë të mbrëmjes

Nëse e keni zakon të hani darkë vonë, ndoshta jeni të shqetësuar se si ndikon në trupin tuaj. Ja çfarë ndodh kur hani para gjumit.

Rritja e glikogjenit

Kjo është një shenjë e mirë, veçanërisht nëse ushtroheni pasdite ose në mbrëmje. Depozitat e glikogjenit në muskuj shterohen shpejt, kjo është arsyeja pse vaktet pas stërvitjes janë kaq të rëndësishme. Darka (edhe në orën shtatë) plotëson furnizimet tuaja, të cilat do t’ju japin energji për mëngjesin e ardhshëm, në mënyrë që të zgjoheni më lehtë dhe të përgatiteni për ditën. Përveç kësaj, ushqimi stimulon sintezën e proteinave në muskuj, gjë që ndihmon në rigjenerimin e trupit që ndodh gjatë natës. Dhe, sigurisht, të gjitha këto do t’i merrni nëse zgjidhni një vakt ushqyes, plot vitamina dhe proteina.

Probleme me gjumin

Nëse luftoni me pagjumësinë, do të ishte mirë të bëni një ndryshim në dietën tuaj: mos hani asgjë më shumë se dy orë para se të shkoni në shtrat. Edhe këtu do t’ju vijë mirë të hani diçka ushqyese si vakti i fundit i ditës, që do t’ju ngopë deri në pushimin e natës. Sistemi tretës do të ketë kohë të mjaftueshme për të bërë punën e tij, trupi do të jetë në gjendje të relaksohet, që do të thotë se do të jeni të qetë kur të shkoni në shtrat. Nëse problemi ishte se keni ngrënë pak para se të shkoni në shtrat, atëherë me siguri do të shpëtoni nga pagjumësia.

Kontroll më i mirë i glukozës në gjak

Ky është informacion i dobishëm veçanërisht për ata që kanë probleme të caktuara shëndetësore dhe duhet të monitorojnë nivelet e glukozës në gjak. Në këtë grup bëjnë pjesë edhe diabetikët. Një vakt para gjumit mund të sigurojë kontroll më të mirë të glukozës në gjak edhe gjatë natës gjatë gjumit. Por ëmbëlsirat as në këtë rast nuk janë zgjidhja më e mirë.

Shëndoshja

Arsyeja më e dukshme pse shumë njerëz shmangin ngrënien në periudha të caktuara është mbipesha. Çfarë ndodh me të njëjtat ushqime që përdorni gjatë ditës, dhe më pas gjoja ndryshon funksionin e tyre në mbrëmje?

Asgje ne te vertete. Nëse do të hanin diçka të shëndetshme dhe të lehtë në mbrëmje, nuk do të ishte aspak problem. Problemi lind për shkak se në mbrëmje synojmë ëmbëlsirat dhe ushqimet e kripura jo të shëndetshme, të cilat i hamë më shumë se sa janë të mira. Sidomos nëse e bëni pranë televizorit, nuk do të mbani gjurmët e sasisë dhe para se ta kuptoni, qesja me ushqime ose pjata me biskota do të jenë zhdukur. Përveç kësaj, nuk është mirë nëse i hani të gjitha para se të shkoni në shtrat, sepse atëherë sistemi juaj i tretjes nuk do të “pushojë” sa duhet. Ngrënia e një darke ushqyese dhe të shëndetshme (edhe nëse është pas orës 19:00) do të jetë shumë më mirë se një ton ushqime të lehta./albeu.com