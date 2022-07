Çfarë ndodh me trupin tonë gjatë stinës së verës?

Stina e verës, sidomos për ata që shkojnë me pushime, është gjithmonë sinonim i relaksimit, argëtimit dhe humorit të mirë. Gjithsesi, ekspozimi ndaj Diellit dhe temperaturave të larta mund të shkaktojnë ndryshime të papritura dhe madje të padëshiruara në trupin tonë. E kush do ta kishte menduar këtë? Me poshtë po ju paraqesim 4 shembuj që shpjegojnë se si ndikon stina e verës mbi trupin tonë dhe si e vendos atë në provë.

Në stinën e verës, pikërisht në periudhën kur shëtisim me rroba që na ekspozojnë pjesën me të madhe të trupit, shkalla e rritjes së flokëve rritet me rreth 10 për qind. Kjo ndodh sepse më shumë orë dritë, detyrojnë hipotalamusin dhe hipofizën në trurin tonë që të punojnë më shumë, duke sjellë edhe rritjen më të shpejtë të flokëve.

Fenomeni prek edhe thonjtë dhe flokët, por ky nuk është rasti për të qenë shumë entuziastë: në fakt rritja e flokëve “kompensohet” nga rënia e tyre më e madhe në përgjigje të faktorëve të ndryshëm si thatësira, nxehtësia dhe ekspozimi në diell.

Gjumi është më i vështirë

Në verë, njerëzit kanë tendencën të flenë më pak, dhe jo vetëm për shkak të një jete sociale më intensive. Fajtori kryesor i pagjumësisë gjatë stinës së verës është në fakt mungesa e melatoninës, një hormon që rregullon ritmin cirkadian (cikli 24-orësh i ndarë në orët e zgjimit dhe gjumit).

Meqenëse sintetizohet në mungesë të dritës, me zgjatjen e ditës gjatë kësaj stine reduktohetedhe prodhimi i melatoninës. Pastaj është vapa:Për t’u “qetësuar” trupit tonë i duhet të ulë temperaturën duke e shpërndarë nxehtësinë nëpër lëkurë. Por kur bën nxehtë ky proces është më i vështirë.

Me sa duket ndryshimi i stinëve ndryshon edhe madhësinë e trurit tonë. Shkencëtarët nga Qendra Kërkimore Neuropsikiatrike Olin në Spitalin Hartford kanë zbuluar nga skanimet e trurit të mbi 3.000 njerëzve, se vëllimi i lëndës gri është më i madh në muajt gusht-dhjetor, e anasjellta ndodh nga janari deri në gusht.

Metabolizmi juaj ngadalësohet

Njerëzit humbin mesatarisht gjatë verës disa kg peshë trupore. Kjo kjo mund të na nxisë të mendojmë se metabolizmi është bërë më i shpejtë. Por nuk është kështu. Një studim i fundit i botuar në revistën mjekësore “Trends in Endocrinology and Metabolism” tregon se metabolizmi i një personi përshpejtohet kur jashtë është ftohtë dhe ngadalësohet gjatë verës. Fatmirësisht, me ardhjen e verës ne jemi spontanisht më të prirur për të pasur një aktivitet fizik më të madh, edhe pse jo veçanërisht intensiv.