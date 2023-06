Çfarë ndodh kur pini ujin e arrës së kokosit për 7 ditë?

-Njerëzit pretendojnë se arra e kokosit ka një efekt thuajse “magjik” në trupin e njeriut, me përfitime te shumta shëndetësore.

Uji i arrës së kokosit ka një strukturë praktike dhe në përputhje me plazmën e gjakut në kuadër të qarkullimit të gjakut të njeriut. Ai ka qenë përdorur në konfliktet e armatosura në të kaluarën, si një zëvendësim për gjakun e humbur dhe ka shpëtuar jetë të shumta.

Sot, vaji i kokosit përdoret në të gjithë botën. Ai mund të gjendet në tregjet e shumta të shitjes me pakicë, të cilat ju ofrojnë mundësinë për të përfituar nga kjo dhuratë e pabesueshme që natyra ka dhënë për botën.

Çfarë ndodh kur ju pini ujin e arrës së kokosit?

Pirja e ujit të kokosit forcon sistemin tuaj imunitar dhe eliminon bakteret që shkaktojnë infeksionet e traktit urinar, gonorrea, sëmundje çamçakëz, si dhe viruset që shkaktojnë ftohjet, sëmundjet ngjitëse dhe tifo.

Jo vetëm do të rrisë energjinë tuaj, mbështet hormonet tiroide dhe funksionin e veshkave. Ai do të pastrojë traktit urinar dhe kanalet e fshigzës së urinës dhe eliminimin toksinat nga trupi. Uji i arrës së kokosit ndihmon për gurët në veshka duke e holluar urinën në mënyrë që kimikatet e ndryshme në veshka si, kalcium, fosfateve, acidi i urinës, etj te pakesohen.

Për shkak të fibres dietike, ai është gjithashtu i dobishem për tretje. Pirja rregullisht e ujit të koskosit ndihmon në eliminimin e acidit të stomakut. Ai ndihmon njerëzit të humbin peshë edhe pse në rënien e nivelit të oreksit.

Nëse keni puçrra fytyre, lëkurë me vaj ose të thatë, ajo që duhet të bëni bëni është që të thithni me pambuk ujin e kokosit dhe ta aplikoni atë direkt në zonën e prekur dhe ai do të mbajë të hapur poret. Nëse përzjeni ujin e kokosit me vaj ulliri, ju mund të pastroni trupin dhe për të eleminuar parazitët e zorrëve.

Shumë ekspertë thonë se shumë probleme shëndetësore gjatë shtatzënisë mund të zgjidhen me ndihmën e ujit kokosit. Gratë shtatzëna duhet të pinë një gotë ujë kokosi çdo mëngjes për të balancuar elektrolite për të parandaluar hipertensionin (tensioni i lartë).

Një gotë uji kokosi është e mjaftueshme për të mbajtur lëkurën tuaj të hidratuar dhe rrezatuese gjatë tërë ditës. Gjithashtu, uji i kokosit do t’ju ndihmojë për të rifituar energjinë tuaj pas aktiviteve fizike.