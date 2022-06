Çfarë moti premton fundjava dhe java e ardhshme? Meteorologia zbulon ditën kur temperaturat kapin kulmin

Dita e sotme ka nisur me një mëngjes me 1 gradë më freskët dhe një gradë rënie presim edhe në orët e mesditës, por megjithatë vendi vijon të jetë në kushtet e valëve të nxehta.

Moti i nxehtë do të jetë prezent gjatë gjithë ditës së sotme. Gjatë pjesës së parë të ditës do të kemi prezencë të rebesheve në zonat e izoluara të veriut. Ndërsa momente të shkurtra me pika shiu do të ketë në zonat qendrore.

Shumë shpejt duke ju afruar mesditës kemi përmirësim gradual të kushteve të motit në të gjithë territorin. Temperaturat 11-35°Cjanë vlerat minimale dhe maksimale, sot në rang vendi. Ndërsa era do të jetë me shpejtësi deri mesatare, ndryshe nga orët e natës ku ka patur nëj forcim të erës në zonat veriore.

Meteorologia Tanja Porja bën me dije se dhe për tre ditët në vijim, deri të hënën mbetemi pak a shumë në të njëtat kushte atmosferike, ku kemi kthjellime dhe vranësira kalimtare. Vranësirat do të jenë shumë më të pakta të dielën dhe të hënën. Termometri ka luhatje shumë të vogla gjatë orëve të mëngjesit edhe në mesditë.

Nesër kemi një rritje të lehtë të temperaturave, ndryshe nga dita e diel e cila nuk sjell ndryshime të vlerave termike. Është dita e hënë ajo që në mesditë sjell 1-2 gradë rritje në të gjithë territorin shqiptarë.

Më e ndjeshme kjo rritje do të jetë në veri-perëndim dhe perëndim të territorit, ku presim një maksimum prej 38 °C./albeu.com/