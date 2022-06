Çfarë mendoni për një rikthim të Bashës në krye të PD? Grida Duma e thotë troç

Deputetja e Partisë Demokratike, Grida Duma, ka folur rreth një rikthimi të mundshëm të Lulzim Bashës në krye të PD-së.

Duma u shpreh se e mendon si të pamundur dhe të pavlerë, pasi sipas saj ish-kreu i selisë blu dëshmoi se me mbështetjen e të gjithëve nuk ia doli mbanë.

Komentet Duma i bëri në emisionin “Kjo Javë” në News 24, ku ishte e ftuar.

“Ka aspo s’ka shance është një gjë as e parathënë dhe as nuk dua të jem kaq në mungesë etike që të parashikoj fatin e një politikani. Që nuk duhet dhe që është provë që nuk vlen më është mendimi im. Pati mbështetjen e të gjithëve, mbështetjen e ambasadës amerikane dhe logon e PD-së por nuk ja doli. Të gjithë kanë dhënë maksimumin por ai nuk ia doli. Ne i kemi dhënë maksimumin me të gjithë motorët ndezur dhe nuk u arrit kjo. Vjen një pikë kur kaq është tavani i kësaj gjëje dhe pikë”, u shpreh Duma./albeu.com/