Çfarë lloj telefoni përdor Bill Gates?

Është padyshim një telefon Android. Duke qenë se ai është një miliarder, që praktikisht ka përdorur teknologjinë që kur ne e dinim për të, dhe se ai është i përfshirë në IT dhe inovacion në nivelin më të lartë të mundshëm, njerëzit janë kuriozë të zbulojnë se çfarë po përdor Bill Gates.

Deri më tani, disa herë është spekuluar se cilin telefon përdor Bill Gates, por tani është e qartë – është një telefon Android dhe jo ndonjë telefon!

Gjatë sesionit të Reddit Ask Me Anything, një nga pyetjet që i bëhej filantropistit dhe aktivistit të të drejtave të njeriut ishte se cilin telefon po përdorte, dhe përgjigja ishte Samsung Galaxy Z Fold3.

“Me një ekran kaq të madh, unë kam një laptop dhe një celular në një pajisje,” tha Gates.

Është interesante se Galaxy Z Fold3 mund të lidhet lehtësisht me një ekran edhe më të madh – me valë ose përmes USB – dhe më pas softueri i telefonit mund të përdoret si një laptop me akses në email, shfletues ueb, video thirrje dhe më shumë. , duke përdorur një maus me valë dhe tastierë për të kontrolluar dhe futur të dhëna.

Më herët, Bill Gates tha se përdor një smartphone Android, por asnjëherë nuk u përgjigj drejtpërdrejt se cilin telefon përdor, kështu që kjo është hera e parë.

Nuk dihet ende se çfarë do të bëjë ai pas largimit nga posti.