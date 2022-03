Çfarë janë raketat hipersonike që Rusia po lëshon mbi Ukrainë (VIDEO)

Siç u raportua dhe më herët, ushtria ruse ka thënë se ka lëshuar një raketë balistike hipersonike “Kinzhal” dhe ka shkatërruar një depo të madhe nëntokësore armësh në Ukrainën perëndimore.

Nëse konfirmohet, do të ishte përdorimi i parë i Rusisë në këtë luftë të raketës balistike Kinzhal, ose Dagger, të lëshuar nga ajri, me shumë gjasa nga një avion luftarak MiG-31.

Udhëheqësi rus Vladimir Putin zbuloi Kinzhal katër vjet më parë si një nga një seri armësh “të pathyeshme” që ai tha se do të shmangte mbrojtjen e armikut.

Kinzhal mund të mbajë një kokë bërthamore si dhe një konvencionale, dhe raportet e fundit thonë se luftëtarët MiG-31 ishin dërguar në Kaliningrad, duke sjellë kryeqytete të shumta evropiane pranë. Nuk ka të dhëna se nga është nisur sulmi në depon e armëve.

“Është një shenjë e shfaqjes. Edhe nëse përdoret, duhet ta konsiderojmë si një moment të izoluar, sepse Rusia nuk ka një numër të madh të këtyre raketave”, thotë Dominika Kunertova nga Qendra për Studime të Sigurisë në Cyrih.

“Është një sinjal për Perëndimin, sepse Putini është i mërzitur që Perëndimi po guxon t’i zhvendosë të gjitha këto armë në Ukrainë”, tha ajo për BBC. “Është e diskutueshme që është kaq e saktë, kështu që nuk është një ndryshim i lojës”.

▫️Destruction of a weapons depot of the Armed Forces of Ukraine by high-precision missile weapons strike. We can see the exact hit of an underground hangar with weapons and ammunition. pic.twitter.com/sKTF46Tdb0

— Минобороны России (@mod_russia) March 19, 2022