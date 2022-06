Çfarë janë PESTICIDET dhe sa të rrezikshme janë? Këto janë mënyrat për të reduktuar mbetjet e helmit në fruta dhe perime

Pesticidet janë mjete më të mira mbrojtjeje, substanca toksike (edhe pse komponimet me origjinë natyrore janë më pak të zakonshme),që lind nga nevoja për prodhim më të madh të ushqimit.

Studime të shumta kanë lidhur zhvillimin e sëmundjeve të ndryshme pikërisht për shkak të pesticideve, shkruan albeu.com.

Frutat dhe perimet që kanë më shumë mbetje pesticidesh: luleshtrydhe, spinaq, lakër jeshile dhe lakër, nektarina, mollë, rrush, speca, qershi, pjeshkë, dardha, selino dhe domate.

Frutat dhe perimet me më pak mbetje të pesticideve: avokado, misër i ëmbël, ananas, qepë, papaja, bizele të ëmbla (të ngrira), kivi, lakër, kërpudha, pjepër, mango, shalqinj dhe patate të ëmbla.

Në këtë mënyrë ju mund të ulni nivelin e këtyre substancave të dëmshme në ushqim:

Shpëlarja e plotë e frutave dhe perimeve me ujë është e nevojshme t’i pastroni me një sfungjer dhe t’i qëroni, sepse kështu do të largohen shumica e mbetjeve ekzistuese sipërfaqësore, së bashku me papastërtitë e mbetura.

Gatimi ose pjekja e ushqimit mund të zvogëlojë më tej mbetjet e disa pesticideve.

Këshillohet gjithashtu heqja e yndyrës nga mishi, pasi mbetjet e disa pesticideve përqendrohen në yndyrë, nëse kafshët ushqehen me ushqime të trajtuara me pesticide.

Heqja e lëkurës së peshkut.

Ndarja e yndyrave dhe vajrave nga supa, si dhe yndyrat nga pjekja

Mënyra më e mirë për t’u mbrojtur nga pesticidet është rritja e kopshtit tuaj, në mënyrë që të jeni plotësisht të sigurt për cilësinë e frutave dhe perimeve që konsumoni.

Shumica e njerëzve nuk janë në gjendje ta zbatojnë këtë rekomandim, ndaj këshillohet të blini fruta dhe perime organike, si dhe ato që janë të sigurta. /albeu.com/