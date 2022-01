Çfarë i ndodh trupit tuaj kur pini lëng limoni me shafran

Gjëja më e mirë në lidhje me këtë mrekulli të natyrës është se është plotësisht e sigurt për t’u përdorur dhe nuk ka ndonjë efekt anësor ndryshe nga ilaçet sintetike komerciale.

Për të qenë më specifik, është zbuluar se shafrani i Indisë mund të jetë i dobishëm për trajtimin e të paktën 160 problemeve shëndetësore. Shafrani i Indisë ka veti të fuqishme antioksiduese që luftojnë radikalet e lira, ka veti anti-inflamatore dhe antiseptike.

Limoni pastron mëlçinë ndërsa uji i vakët ndihmon tretjen. Shtimi i shafranit në ujë me limon do të rrisë efektivitetin e kësaj pijeje me 10 herë. Kjo pije e pabesueshme do të përmirësojë funksionet e trupit tuaj, do të rivendosë shëndetin dhe do të rikthejë mirëqenien tuaj.

Uji me limon dhe shafran të Indisë është një pije që do ju mbajë të ngopur për një kohë të gjatë. Kjo do të thotë që do ju kontribuojë në humbjen e peshës.

Të tjera përfitime:

1. Promovon humbjen e peshës dhe pastron trupin nga toksinat

2. Rrit nivelin e energjisë dhe trajton kapsllëkun kronik

3. Ndihmon trupin të zbërthejë yndyrën menjëherë pas konsumimit

4. Rrit funksionin e mëlçisë dhe i mundëson trupit të zbërthejë toksinat

5. Për shkak të vetive të fuqishme antimikrobike, mund të forcojë tretjen dhe forcojë imunitetin, duke parandaluar kështu ftohjen dhe kollën

6. Ka veti të fuqishme anti-inflamatore dhe mund të trajtojë çrregullimet e trurit, përfshirë Alzheimerin dhe çmendurinë

7. Mund të pengojë rritjen e pothuajse të gjitha llojeve të qelizave kancerogjene

8. Ndihmon në luftimin e depresionit dhe shumë problemeve të tjera shëndetësore

Përbërësit e recetës:

1/2 lëng limoni

1/4 ose 1/2 lugë çaji shafran i Indisë

Një majë luge piper i zi

1 gotë ujë të ngrohtë

1 lugë çaji ëmbëlsues (opsionale)

Udhëzime: