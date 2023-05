Çfarë fshihet pas thrillerit me dronët në Kremlin? Lufta në Ukrainë në rrugën e një përshkallëzimi të ri

Lufta Rusi-Ukrainë po përshkallëzohet sërish, me Moskën që akuzon Kievin për planifikim dhe ekzekutim të një sulmi me dron kundër Kremlinit të martën mbrëma, me qëllim vrasjen e Vladimir Putinit, dhe pala ukrainase nga ana tjetër mohon ngjarjen duke folur për provokime.

Sipas analistëve ushtarakë, ky operacion i veçantë, qoftë i organizuar nga ukrainasit apo i drejtuar nga rusët, në thelb demonstron fillimin e një sërë operacionesh psikologjike që zakonisht paraprijnë dhe përgatitin ekzekutimin e operacioneve të mëdha ushtarake në fushën e betejës, siç është kundërofensiva e pranverës e Forcave të Armatosura të Ukrainës pothuajse përgjatë frontit ruso-ukrainas.

Moska mbrëmjen e djeshme për të mbështetur pretendimet e saj publikoi pamjet video të rrëzimit të dronëve, duke treguar shpërthime të njëpasnjëshme direkt mbi rezidencën dhe kompleksin e zyrave të presidentit rus Putin.

Dronët thuhet se u rrëzuan duke përdorur sisteme elektronike, pa dëmtime apo humbje jetësh.

Ka gjithashtu spekulime se përgjegjësia për rrëzimin e tyre mund të jetë një model anti-dron i zhvilluar nga industria ruse dhe që përdoret tashmë për të rrëzuar dronët e tjerë të armikut.

Sipas ekspertëve të huaj, dronët që shfaqen në videot ruse duket se kanë krahë të hollë dhe të qëndrueshëm, por edhe disa karakteristika që i referohen kinezit Mugin-5, i cili është efektiv por në të njëjtën kohë jashtëzakonisht i lirë pasi kostoja e tij nuk i kalon 10,000 dollarë.

Teorikisht Mugin-5 mund të fluturojë për shtatë orë me një shpejtësi që kalon 100 kilometra në orë, gjë që e vendos Moskën brenda rrezes së saj, pasi në vijë të drejtë distanca që ndan kryeqytetin rus nga kufiri ukrainas është rreth 450 km.

Siç u theksua, megjithatë droni ukrainas UJ-22 ka aftësi dhe performancë të ngjashme me atë kinez. Ky dron i veçantë konsiderohet të ketë sisteme moderne elektronike, ai mund të mbajë eksplozivë me peshë deri në 17 kg, me një distancë maksimale prej 800 km.

Ukraine “didn’t attack Putin,” Pres. Zelenskyy says after Russia accuses Ukraine of trying to strike the Russian president’s residence in the Kremlin with two drones.

“We fight on our territory. We’re defending our villages and cities.” https://t.co/H5XbnQq9vb pic.twitter.com/OicFlolikG

