Çfarë fshihet në të vërtetë pas shqetësimit të Harry-t për mbretëreshën Elizabeth

Shqetësimet e Princit Harry për sigurinë e mbretëreshës mund të jenë shkaktuar nga zemërimi i tij kur pa dajën e tij Andrew duke e shoqëruar atë në memorialin e Princit Philip, besojnë ndihmësit e Pallatit Buckingham. Harry tronditi familjen mbretërore javën e kaluar kur tha se ishte i kënaqur të shihte së fundmi gjyshen e tij, në mënyrë që të sigurohej se “ajo është e mbrojtur dhe ka njerëzit e duhur rreth saj”.

Komentet e tij në një intervistë në kanalin amerikan NBC u panë fillimisht nga vëzhguesit mbretërorë si një gërmim ndaj babait të tij, Princit Charles, dhe vëllait, William. Por mendohet se ato ishin një përgjigje ndaj rishfaqjes së Princit Andrew muajin e kaluar.

Një burim i Pallatit Buckingham tha: “Ato imazhe të Princit Andrew që shoqëronte mbretëreshën në Westminster Abbey mund ta kenë mërzitur Harry-n, gjë që tani besohet të jetë një nga arsyet që ai bëri një koment kaq të habitshëm.

“Harry është i njohur me ndihmësit e Mbretëreshës dhe nuk ka fare armiqësi. Pallati ishte i vetëdijshëm se ai mund të bënte një intervistë, por askush nuk priste komente të tilla. Ai dukej se po nënkuptonte se kishte shqetësime për sigurinë e Mbretëreshës”.

Ndërsa Andrew është dënuar gjerësisht për shoqërimin e tij me pedofilin e ndjerë Jeffrey Epstein, thuhet se mbretëresha ka qenë më falëse. Në fillim të këtij viti, Andrew ra dakord për një marrëveshje shumë milionëshe me viktimën e Epstein, Virginia Giuffre. Ajo e kishte akuzuar atë se e kishte abuzuar seksualisht në tri raste, duke përfshirë edhe një herë ajo ishte 17 vjeçe, gjë që Duka e ka mohuar vazhdimisht dhe me forcë.