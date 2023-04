Çfarë është xhelozia retroaktive dhe si ta ndaloni

Xhelozia është një e keqe tinëzare që ngadalë, por me siguri mund të shkatërrojë marrëdhënien tuaj. Të gjithë jemi marrë pak a shumë me të kur bëhet fjalë për marrëdhëniet e dashurisë. Ajo di të na pushtojë aq shumë sa për shkak të saj nuk i shohim të gjitha gjërat e bukura që na rrethojnë. Ajo mund t’ju bëjë të mendoni se partneri juaj nuk ju do, se po ju tradhton dhe se me siguri do t’ju lërë për një person tjetër, që është më i bukur dhe më i pashëm se ju.

Por ju nuk e keni përjetuar ferrin e vërtetë që ajo mund t’ju vërë nëse nuk keni luftuar me xhelozinë retroaktive. Çfarë është ajo? E thënë thjesht, është xhelozi për historinë romantike të të dashurit tuaj. Fiksimi pas ish-it ose numrit të partnerëve seksualë mund t’ju hajë vërtet nga brenda. Nëse jeni të shqetësuar nga këto mendime, ka mënyra për ta hequr qafe këtë problem në vetëm disa hapa.

Identifikoni shkakun

Si me të gjitha problemet në jetë, ju nuk mund t’i kuroni simptomat nëse nuk identifikoni fillimisht shkakun. Megjithatë, nëse e dini se çfarë po e shkakton xhelozinë tuaj retroaktive, duhet të zbuloni rrënjën e problemit tuaj. Vetëm pas kësaj mund të filloni të zgjidhni këtë situatë.

Mos i shtypni ndjenjat tuaja

Në fillim, mund të mendoni se injorimi i ndjenjave tuaja xheloze do t’i largojë disi ato. Megjithatë, kjo nuk do të ndodhë. Këto janë mendime të padëshiruara dhe sado t’i ndrydhni, ato nuk do të largohen dhe as nuk do të mund t’i injoroni realisht deri në atë pikë sa nuk do t’ju shqetësojnë. Në vend të kësaj, përballuni me ta dhe pyesni veten pse e ndjeni këtë xhelozi.

Identifikoni modelet tuaja të sjelljes toksike

Hapi tjetër është të punoni në modelet tuaja të sjelljes. Ju nuk mund thjesht të lëvizni gishtat dhe të dëboni mendimet tuaja ndërhyrëse, por mund të kontrolloni veprimet tuaja. Sa herë në ditë kontrolloni profilin e ish-partnerit tuaj në rrjetet sociale? Sa herë në ditë e shikoni atë një foto të tyre së bashku që keni arritur disi ta gjeni? Nëse përgjigja është shumë, është koha ta ndaloni atë sjellje.

Jini të sinqertë me partnerin tuaj

Pavarësisht nëse doni ta pranoni apo jo, partneri juaj ndjen xhelozinë tuaj retroaktive. Në këtë drejtim, nuk ka kuptim të vazhdoni ta fshehni, sepse pothuajse me siguri do ta shkatërroni marrëdhënien tuaj në këtë mënyrë. Është koha të jeni të sinqertë me partnerin tuaj për këtë. Thoni se si ndiheni dhe përpiquni të shpjegoni gjithçka në detaje. Do ta keni të vështirë ta bëni këtë, por ky është një hap vendimtar.

Punoni në vetëvlerësimin tuaj

Në fund të fundit është se ju duhet të mësoni se si ta vendosni veten të parën në jetën tuaj. Edhe pse është vërtet e rëndësishme të kesh një marrëdhënie të shëndetshme me të dashurin tënd dhe askush nuk e mohon këtë, ajo që është edhe më e rëndësishme është të ndërtosh një marrëdhënie të shëndetshme me veten. Kur të mësoni të doni dhe respektoni veten, do të jeni larg rrugës së xhelozisë së të gjitha llojeve.