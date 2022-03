Çfarë është një zonë ndalim-fluturimi?

Siç kemi raportuar, presidenti i Ukrainës Zelensky i ka bërë thirrje edhe një herë Perëndimit që të vendosë një zonë ndalim-fluturimi mbi Ukrainë.

Por kjo është refuzuar nga NATO. Pse?

Një zonë e ndaluar fluturimi në një luftë synon të ndalojë hyrjen e avionëve në hapësirën ajrore të ndaluar, zakonisht për të parandaluar sulmet ose mbikëqyrjen.

Por një ndalim i tillë duhet të zbatohet me mjete ushtarake.

Një zonë ndalim-fluturimi mbi Ukrainë do të nënkuptonte që forcat ushtarake – veçanërisht forcat e NATO-s – do të angazhoheshin drejtpërdrejt me çdo avion rus të pikasur në ato qiej dhe do të qëllonin mbi ta nëse është e nevojshme.

Kjo do t’i sillte në mënyrë efektive kombet perëndimore në luftime ushtarake me Rusinë, një përshkallëzim dramatik i luftës.