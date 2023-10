Çfarë është një atak paniku dhe si ta kapërcejmë atë?

Çfarë është sulmi paniku apo çrregullimi i panikut, i cili haset shpesh dhe mund të arrijë deri në atë masë sa të ndikojë në rrjedhën normale të jetës?

Çfarë i shkakton sulmet e panikut? Cilat metoda mund të përdoren për të zgjidhur këtë problem? Lidhur me këto pyetje, psikologia Ege Ege Ece Birsel shpjegon se sulmet e panikut mund të ndodhin në çdo kohë dhe në çdo situatë. Ndërsa përjeton këto sulme, personi largohet nga realiteti dhe prodhon mendime të gabuara. Në përgjithësi, sulmet e panikut shkaktohen nga mendimet katastrofikuese që individi zhvillon për një situatë që është kushtëzuar të jetë e rrezikshme dhe gradualisht bëhet më e rëndë në varësi të mënyrës se si individi e përballon atakun e panikut. Ndërsa personi ndonjëherë i bën ngjarjet reale të duken të pamundura, ndonjëherë ai interpreton mundësi që nuk ekzistojnë në të vërtetë si skenarë fatkeqësish dhe bëhet reaktiv, citon artikulli.

Si rezultat, ndodhin reagime fizike dhe njohëse!

Çrregullimi i panikut është një gjendje që diagnostikohet kur shfaqet rregullisht dhe vazhdimisht. Në rrethana të jashtëzakonshme, nuk do të ishte korrekte të diagnostikoheshin sulmet e panikut në sulme që ndodhin një herë ose disa herë në afat të gjatë.

Simptoma kryesore e një ataku paniku është se personi është vazhdimisht i shqetësuar dhe i sheh të gjitha sinjalet e jashtme si një shkas të sulmit paniku dhe e çon këtë në nivelin e stresit dhe ankthit ekstrem. Nëse ankthi për t’u sëmurur, frika nga vdekja, frika për të humbur dikë ose atë që ka është i rregullt, ose nëse reagimi bëhet më i shpeshtë, kërkohet mendimi i ekspertit. Sulmi paniku, mund të shkaktojë simptoma të tilla: si djersitje, marramendje, ndjenjën e marrjes së frymës, ndjesi shpimi. Ndërsa personi humb koordinimin fizik, aftësia e tij për të menduar saktë është gjithashtu e kufizuar. Ky lloj reagimi, pa asnjë burim apo problem, kërkon diagnozë nëse ndodh më shumë se një herë në muaj. Është e nevojshme të konsultoheni me një specialist për diagnozën.

Çfarë i shkakton sulmet e panikut?

Nuk ka asnjë shkak të vetëm të çrregullimit të panikut. Çrregullimet psikologjike mund të ndodhin për shumë arsye të ndryshme. Sulmi i panikut është një gjendje me predispozicion gjenetik, por mund të ndodhë për disa arsye edhe nëse nuk ka transmetim gjenetik.

Është e mundur që traumat e përjetuara në të kaluarën, veçanërisht në fëmijëri, të shfaqen si sulme paniku në moshën madhore. Megjithatë, humbjet serioze dhe traumat e përjetuara në rrethanat aktuale mund të shkaktojnë gjithashtu sulme paniku. Pirja e duhanit, alkoolit dhe përdorimit të drogës mund të shkaktojë këtë gjendje, sepse ato ndikojnë në normalitetet kimike të trurit. Disa individë mund të kenë një problem sulmi paniku edhe nëse nuk kanë asnjë nga këta faktorë. Arsyeja për këtë është se instinkti i mbijetesës njerëzore është i ekzagjeruar.

Çrregullimi i panikut mund të shihet që në fëmijëri ose mund të ndodhë në çdo moment të jetës për arsye të ndryshme. Për shembull, pas humbjes së një njeriu të dashur nga kanceri, shqetësimi për të vdekur nga kanceri mund të kthehet në një sulm paniku. Në këtë rast, do të jetë e nevojshme të merrni mendimin e ekspertëve për të ruajtur qetësinë në jetë. Sepse sulmet e panikut mund të kenë pasoja që ndikojnë seriozisht në jetë.

Si të trajtoni sulmet e panikut?

Sulmet e panikut mund të shoqërojnë probleme të ndryshme mendore. Metodat që do të aplikohen individualisht nuk do të jenë efektive nëse problemi është kthyer në çrregullim paniku. Personat e diagnostikuar me çrregullime paniku ose që shfaqin këto simptoma duhet t’i nënshtrohen një procesi trajtimi nën mbikëqyrjen e një psikologu dhe psikiatri. Vlerësimi që do të bëhet në dritën e të dhënave të marra do të formësojë procesin e trajtimit.

Në trajtimin e çrregullimit të panikut, ndërkohë që disa raste kërkojnë mjekim, të gjitha rastet konsiderohen të përshtatshme për të marrë terapi. Ka qasje të ndryshme në psikoterapi dhe specialisti duhet të takohet me personin për një periudhë të caktuar kohe për të vendosur se cilën metodë do të përdorë. Psikologët dhe psikiatër mund të koordinojnë trajtimin e çrregullimit të panikut. Në periudhën e trajtimit të përcaktohet në varësi të shkallës së problemit, si terapia e frymëmarrjes dhe ecja e rregull. Mund të aplikohen edhe terapi që individi mund t’i kryejë vetë. Sulmi paniku, edhe pse është një problem që duhet marrë seriozisht, nuk është e drejtë t’i shtohet kjo shqetësimeve ekzistuese. Është e mundur të arrihet përparim i dukshëm në trajtimin e këtij problemi nën mbikëqyrjen e një eksperti. Gjithçka që duhet bërë është të merren mendime nga ekspertët dhe të përdoren metoda shkencore. Në këtë mënyrë, do të jetë e mundur të merren zgjidhje efektive. Prandaj, kërkoni informacion dhe mbështetje vetëm nga psikologë dhe psikiatër për të zgjidhur këtë problem.