Çfarë duhet të dini për skuqjet e shkaktuara nga stresi

Stresi i tepërt ndikon negativisht në jetën tonë, pasi shkakton probleme me gjumin, sistem të dobët imunitar, presion të lartë të gjakut. Stresi është një përgjigje e natyrshme ndaj kërcënimeve të perceptuara dhe mund të jetë i shëndetshëm në një shkallë të caktuar, pasi krijon hormonet e nevojshme si DHEA dhe oksitocina që i motivojnë njerëzit të performojnë më mirë në disa aspekte të jetës, duke përfshirë marrëdhëniet shoqërore. Nëse njerëzit përjetojnë shumë stres për një kohë të gjatë, hormoni i stresit, kortizoli rritet dhe mund të shkaktojë që sistemi imunitar të jetë më reaktiv dhe ta bëjë lëkurën më të ndjeshme, citon një artikull i CNN.

Skuqjet e shkaktuara nga stresi zakonisht shkaktojnë një ndezje të urtikarisë, kruarje të vazhdueshme. Për ata që përjetojnë sëmundje të tjera të lëkurës, të tilla si ekzema, rosacea dhe psoriasis, stresi mund të shkaktojë shpërthime ekstreme. Ndërsa mund të mos e kuptoni se si stresi po ndikon në lëkurën tuaj derisa të jetë tepër vonë, ka mënyra parandaluese për të shmangur përsëritjen e skuqjeve të stresit dhe mënyra për të trajtuar urtikariet nëse i keni ato tashmë.

Çfarë e shkakton skuqjen e stresit?

Shumicën e kohës, termi laik ‘skuqje stresi’ i referohet urtikarisë ose asaj që një mjek do ta quante ‘urtikari’”, tha dermatologu Whitney High. Urtikaria kolinergjike është një skuqje që zhvillohet me stres emocional, ose pas ngrënies së ushqimit të nxehtë ose pikant. Gjendja e lëkurës mund të zhvillohet gjithashtu nga një rritje e histaminës, një kimikat që sistemi juaj imunitar e bën në përgjigje të shkaktarëve të caktuar, duke rezultuar në urtikarie.

Nuk duhet të neglizhoni vizitën tek mjeku, për të evidentuar shkaqet e skuqjes pasi mund të jetë edhe si pasojë e kontaktit me shampot, sapunë, ndryshim në dietë ose faktorë të tjerë. Përjashtimi i këtyre faktorëve të mundshëm së pari do të ndihmojë për të përcaktuar nëse stresi është shkaku. Herë pas here, gjendja mund të zhvillohet në neurodermatit, i cili është një cikël në dukje i pafund gërvishtjesh, duke bërë që në lëkurë të keni më shumë kruarje. Skuqjet e stresit duken si gunga të kuqe të fryra që mund të shfaqen në të gjithë trupin, por më së shpeshti në fytyrë, qafë, gjoks ose krahë, sipas Scripps Health. Skuqjet shfaqen papritmas dhe mund të zgjasin deri në një ditë ose deri në javë.

Si të shpëtojmë nga një skuqje e stresit?

Trajtimi më i mirë për skuqjen e stresit është ta parandaloni atë plotësisht, por mos u frikësoni nëse pas një dite të vështirë në punë lëkura juaj fillon të kruhet. Rreth 20% e njerëzve do të preken nga urtikariet në një moment të jetës së tyre, sipas Kolegjit Amerikan të Alergjisë, Astmës dhe Imunologjisë. Për të lehtësuar ënjtjen dhe kruajtjen në fillimin e një skuqjeje, kryeni një dush të ftohtë pasi mund t’ju ndihmojë dhe shmangni alkoolin dhe saunat, të cilat mund të irritojnë skuqjen.