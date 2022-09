Çfarë duhet të dini para se të jepni dorëheqjen nga puna?

The Economist

“A mendoni se puna juaj ka ndryshuar që kur jeni punësuar?” “Çfarë ju shtyu të filloni të kërkoni për një punë tjetër?”

Pyetje të tilla janë tipike për intervistën e fundit, pas një emaili që ju ka ardhur nga burimet njerëzore pasi dorëzimit të letrës së dorëheqjes.

A do të largoheni? Dhe nëse po, sa i sinqertë duhet të jeni me ish-punëdhënësin tuaj gjatë diskutimit?

Ashtu si njerëzit, korporatat nuk duan të pranojnë gabimet e tyre. Si e tillë, shumë kompani nuk reagojnë mirë ndaj dorëheqjeve. Intervistat mund t’i ndihmojnë ata të bëjnë më të mirën. Më e rëndësishmja është të kuptosh pse po largohen punonjësit dhe diçka e tillë është e rëndësishme nëse doni që të pengoni që shumë prej tyre të mos largohen.

Rekrutimi dhe trajnimi i talenteve të mira është një kosto e madhe për firmat, veçanërisht ato në sektorin e shërbimeve. Gjuetia e paligjshme është pjesë e çdo industrie konkurruese, kështu që të dish se çfarë e tërhoqi një punonjës në një firmë tjetër mund të jetë gjithashtu e dobishme. Ish-punonjësit që largohen të lumtur mund të luajnë në të ardhmen një rol si ambasadorë të korporatës.

Për firmat, intervista e dorëheqjes është më mirë të mos ndodhë. Një studim i kryer nga Harvard Business Review arriti në përfundimin se ato duhet të jenë “kulmi i një serie bisedash të rregullta gjatë qëndrimit”.

Përpjekje të tilla nuk do të funksionojnë çdo herë, madje edhe shpesh – shpërbërja e stafit është një fakt stil i korporatës. Por në disa raste, disa firma organizojnë një bisedë me menaxherin. Të tjerët dërgojnë një formular, i cili është më pak personal, por ofron mundësinë për të shmangur komentet.

Shkëmbime të tilla planifikohen më së miri pasi të ketë kaluar momenti fillestar i dorëheqjes por përpara se punonjësi ta ketë kontrolluar mendërisht. Informacioni i mbledhur mund të jetë i dobishëm. Në disa firma, ai do të diskutohet në bord, raporton abcnews.al.

Stimujt për një punonjës që largohet janë më pak të qarta. (Nëse jeni duke ndjekur veprime ligjore kundër punëdhënësit tuaj, avokati juaj ka të ngjarë t’ju thotë të shmangni intervistën fare.)

Është joshëse ose t’i injoroni të gjithë dhe thjesht të largoheni ose, anasjelltas, të diskutoni. Por të mohosh të gjitha gabimet dhe gjërat e vogla që të shqetësojnë ndonjëherë është një lojë e cekët.

Në fund të fundit, ju kurrë nuk e dini. Mund t’ju mohohet një referencë ose mund të vështirësoni pa nevojë dokumentet në lidhje me dorëheqjen. Ose mund të humbisni një shans për ta kthyer një ish-punëdhënës në një klient. Kolumnistja juaj, e ftuar Bartleby, nuk ka plane të menjëhershme të lërë punën e saj aktuale.

Por nëse ajo do ta bënte ndonjëherë dhe do t’i kërkohej të merrte pjesë në një intervistë, ajo do të pranonte ta bënte këtë dhe do t’ju këshillonte të bënit të njëjtën gjë. Ashtu si në çdo ndarje, ajo me një punëdhënës përfshin trajtimin e koncepteve të tilla si (“Nuk je ti, jam unë”) ose mbyllja (“Faleminderit për gjithçka”). Është gjithashtu transaksionale.

Si i tillë, ia vlen të mos jesh shumë i sinqertë. Pavarësisht nëse procesi ndodh përmes telefonit, në Zoom, personalisht ose në një formë në internet, përmbahuni të mos shpreheni shumë lirshëm.

Është më mirë të jesh i emocionuar, sesa të jesh gjakftohtë ndaj kolegëve që janë të treguar të pasjellshëm gjatë viteve.

Të qenit shumë diplomatik është më e sigurt, përveç rasteve kur biseda nuk është e sinqertë. Për të arritur ekuilibrin e duhur, është e dobishme të mendohet që dorëheqja të shihet si një vlerësim i performancës.

Përshkrimi i asaj që ju ka pëlqyer më shumë për vendin (paga, shoqëria ose kafeja) është një mënyrë e mirë për tia nisur. Shpjegimi i asaj që ju tërhoqi te një punëdhënës tjetër mund të jetë veçanërisht udhëzuese. Sugjerime të tjera për atë që do të përmirësonit janë diçka pozitive që mund tju ndihmojë.

Mos harroni gjithmonë se shënimet nga intervista janë dokumentacion zyrtar që mund të shqyrtohet. Çfarëdo që të bëni, mos bëni komente të vrazhda për ish-punëdhënësin tuaj në rrjetet sociale.

Në librin e tij “Liar’s Poker”, Michael Lewis tregon historinë e një tregtari që largohet nga Salomon Brothers pasi iu ofruan shumë më tepër para nga Goldman Sachs. Menaxherët e tij u lutën që ai të qëndronte, duke i theksuar besnikërinë ndaj firmës; tregtari iu përgjigj se nëse donin besnikëri, duhet të kishin punësuar dikë tjetër.

Por intervista e fundit, duhet të jetë një bisedë e mirësjelltë ku asnjëra palë nuk ka asgjë për të humbur. Për një kompani është mundësia e fundit për të lënë një përshtypje të mire.

Nëse vendosni të largoheni, pse të mos e bëni këtë mënyrë miqësore ?/abcnews.al