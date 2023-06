Çfarë duhet të bëni nëse rrini ulur në punë gjatë gjithë ditës

Ecja e rregullt ndihmon në zbutjen e simptomave të ankthit dhe depresionit. Ndërkohë, lja e vazhdueshme mund të shkaktojë një sërë rezultatesh negative shëndetësore, përfshirë kancerin dhe sëmundjet e zemrës.

Një studim i botuar në revistën Sport Sciences for Health zbuloi se ulja e vazhdueshme mund të ketë efekte negative në shëndetin mendor.

Lexoni këshillat dhe truqet që do t’ju ndihmojnë të ngriheni nga karrigia gjatë ditës ose orëve të punës:

Ecni për dhjetë minuta pas çdo vakti

Lëvizni pas ngrënies. Kjo praktikë mban nivelet e sheqerit në gjak të qëndrueshëm, gjë që do t’ju ndihmojë të mbani hormonet tuaja në ekuilibër. Mbështet metabolizmin dhe ndihmon tretjen. Ecja e rregullt mund të ndihmojë në zbutjen e simptomave të ankthit dhe depresionit. Ecja ju ofron përfitime për shëndetin fizik, dhe në të njëjtën kohë përmirëson mirëqenien emocionale.

Shtrihuni për pesë minuta

Nëse uleni me orë të tëra, çohuni dhe shtrihuni. Kjo do t’ju ndihmojë të hiqni qafe stresin, të shtriheni pak dhe të jeni fleksibël.

Vallëzoni

Vallëzimi në një nga meloditë tuaja të preferuara jo vetëm që ju emocionon, por gjithashtu ka veti të mahnitshme të rritjes së humorit. Ju përfitoni fizikisht dhe mendërisht nga vallëzimi.

Pastroni hapësirën tuaj

Merrni disa minuta në ditë për të pastruar mjedisin. Jo vetëm që do të lëvizni, por studimet gjithashtu tregojnë se hapësira e pastër mund të ndihmojë në rritjen e energjisë dhe mund të pastrojë mendjen.

Vendosni përkujtues ose alarme

A e dini sa kohë jeni ulur në të vërtetë? Një mesazh paralajmërues, një alarm vibrues ose një sinjal i dëgjueshëm ndoshta do të tërheqë vëmendjen tuaj, kështu që do të kuptoni se do të ishte mirë të ngriheshit.

Mundohuni të qëndroni në këmbë gjatë punës

Nëse punoni në një punë që kërkon që ju të uleni në kompjuterin tuaj gjatë gjithë ditës, merrni parasysh marrjen e një tavoline profesionale të dizajnuar për uljen dhe qëndrimin në këmbë. Nëse nuk mund të përballoni diçka më të mirë, atëherë përpiquni të ngriheni herë pas here. Ngrihuni gjatë çdo telefonate. Ngrihuni sa herë që duhet të dërgoni një mesazh në celularin tuaj. Nëse jeni në zyrë, çohuni kur dikush vjen në tryezën tuaj. Nëse punoni nga shtëpia, merrni pesë minuta çdo orë për t’u ngritur dhe për të bërë një shëtitje.