Çfarë do të thotë?! Tre ditë para përvjetorit të luftës në Ukrainë, Putin mban fjalim madhor para kombit

Presidenti Vladimir Putin do të përditësojë elitën ruse për luftën në Ukrainë të martën, gati një vit nga dita e urdhërimit të një pushtimi që ka shkaktuar konfrontimin më të madh me Perëndimin që nga Lufta e Ftohtë.

Putini do të fokusohet në atë që ai e quan “operacionin special ushtarak” në Ukrainë, do të japë analizën e tij të situatës ndërkombëtare dhe do të përshkruajë vizionin e tij për zhvillimin e Rusisë pasi Perëndimi vendosi sanksionet më të rënda në historinë e fundit.

“Në një moment kaq vendimtar dhe shumë të komplikuar në zhvillimin tonë, jetën tonë, të gjithë presin një mesazh me shpresën për të dëgjuar një vlerësim të asaj që po ndodh, një vlerësim të operacionit special ushtarak,” tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov për televizionin shtetëror.

Fjalimi, para anëtarëve të të dy dhomave të parlamentit dhe komandantëve ushtarakë dhe ushtarëve, do të fillojë në orën 09:00 GMT në qendër të Moskës.

Konflikti në Ukrainë është padyshim basti më i madh i një shefi të Kremlinit që nga rënia e Bashkimit Sovjetik në vitin 1991 dhe një kumar që liderët perëndimorë si presidenti amerikan Joe Biden thonë se ai duhet të humbasë.

Forcat ruse kanë pësuar tre përmbysje të mëdha në fushën e betejës që nga fillimi i luftës, por ende kontrollojnë rreth një të pestën e Ukrainës.

Dhjetëra mijëra burra janë vrarë dhe Putin, 70 vjeç, tani thotë se Rusia është e mbyllur në një betejë ekzistenciale me një Perëndim arrogant, për të cilin ai thotë se dëshiron të copëtojë Rusinë dhe të vjedhë burimet e saj të mëdha natyrore.

Perëndimi dhe Ukraina e kundërshtojnë atë narrativë dhe thonë se zgjerimi i NATO-s drejt lindjes nuk është justifikim për atë që ata thonë se është një rrëmbim toke i stilit perandorak, i dënuar me dështim./Albeu.com/