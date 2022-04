Çfarë do të thotë Donbasi për Putinin

Nga CNN

Donbasi, një rajon i përhapur dhe i rrethuar nga zemra që mbulon pjesën më të madhe të Ukrainës lindore, ka qenë vija e parë e konfliktit të vendit me Rusinë që nga viti 2014.

Por tani njerëzit e saj, të plagosur nga tetë vjet luftime, po përgatiten për një sulm edhe më intensiv. Një betejë e afërt për kontrollin e territorit pritet të përcaktojë pushtimin e presidentit rus Vladimir Putin, pasi forcat e tij pësuan dështime të kushtueshme në Kiev dhe në të gjithë Ukrainën qendrore dhe veriore.

Por çfarë do të thotë rajoni i Donbasit për Putinin? Pavarësisht lëvizjes së tij drejt pavarësisë së bashku me pjesën tjetër të Ukrainës në vitin 1991, Donbasi ka ruajtur një vend në psikikën e udhëheqjes ruse.

Një poster i famshëm propagandistik sovjetik i vitit 1921 e quajti Donbasin “zemra e Rusisë”, duke përshkruar rajonin si një organ rrahës me anije që shtrihen në të gjithë perandorinë ruse. Më parë, rajoni ishte pjesë e konceptit të “Novorossiya”, ose Rusia e Re, një term që u jepej territoreve drejt perëndimit të të cilave perandoria ruse kishte ide ekspansioniste.

Qytetet si Luhansk dhe Donetsk janë historikisht “vende që rusët mund të shihnin një version të caktuar të tyre,” tha për CNN Rory Finnin, profesor i asociuar i studimeve ukrainase në Universitetin e Kembrixhit.

Dhe ai imazh historik mund të vazhdojë ende brenda botëkuptimit të Putinit, thonë ekspertët.

Vëzhguesit shpesh kanë thënë se fundi i dëshiruar i Putinit është të rindërtojë Bashkimin Sovjetik. Anna Makanju, ish-drejtoreshë për Rusinë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SHBA-së, muajin e kaluar sugjeroi se Putini “beson se ai është si carët”, dinastitë perandorake që sunduan Rusinë për shekuj, “të thirrur potencialisht nga Zoti për të kontrolluar dhe rivendosur lavdinë të perandorisë ruse.”

Por një projekt i tillë nuk mund të tentohej pa një përpjekje për të rimarrë Donbasin, duke pasur parasysh rezonancën e tij emocionale si shtylla kurrizore industriale e perandorisë ruse. “Është simbolikisht shumë e rëndësishme; Donbasi furnizoi të gjithë Bashkimin Sovjetik me lëndë të para”, tha Markian Dobczansky, një bashkëpunëtor në Institutin e Kërkimeve Ukrainase të Universitetit të Harvardit.

Pikërisht në këtë kontekst Putini e ka rifokusuar pushtimin e tij belbëzues në rajonin ku filloi konflikti i tij me Ukrainën tetë vjet më parë. Përgjimet e inteligjencës amerikane sugjerojnë se Putini e ka rifokusuar strategjinë e tij të luftës në arritjen e një lloj fitoreje në lindje deri më 9 maj, “Ditën e Fitores” të Rusisë që shënon dorëzimin nazist në Luftën e Dytë Botërore.

“Ekziston çdo mundësi që Putini të lëvizë tani për të ndarë në mënyrë efektive Ukrainën; kjo do t’i japë atij mjaftueshëm për të qenë në gjendje të shpallë një fitore brenda vendit dhe do t’i qetësojë kritikët e tij se ky ka qenë një pushtim i dështuar,tha Samir Puri, një bashkëpunëtor i lartë në sigurinë urbane dhe luftën hibride në Institutin Ndërkombëtar për Studime Strategjike (IISS), i cili punoi si vëzhgues i armëpushimit në Donbas midis 2014 dhe 2015.

“Marrja e Donbasit do të ishte një çmim ngushëllues, sepse Kievi tani është jashtë kontrollit ushtarak të Rusisë, por është një çmim i mirë ngushëllimi,” tha Puri./albeu.com

