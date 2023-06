Çfarë bëjnë në të vërtetë mizat kur ulen mbi ushqimin tuaj?

Mizat kanë qime në të gjithë trupin e tyre. Qimet në gjymtyrët e tyre shërbejnë si detektorë për të fluturuar, për të gjetur ushqim dhe për të bërë gjëra të tjera, kështu që ato duhet të mbahen të pastra gjatë gjithë kohës.

Mizat besohet se e kanë origjinën në Azi, por sot ato jetojnë kudo ku jetojnë njerëzit, përveç Antarktidës dhe ndoshta disa ishujve. Ato kurrë nuk shkojnë askund vetëm. Në shkretëtirë, ku nuk ka njerëz, nuk do të gjeni asnjë mizë.

Por a e dini pse mizat në të vërtetë fërkojnë këmbët e tyre? Përgjigja është – sepse aoa i pastrojnë ato. Domethënë, mizat kanë qime në të gjithë trupin e tyre. Qimet në gjymtyrët e tyre shërbejnë si detektorë për të fluturuar, për të gjetur ushqim dhe për të bërë gjëra të tjera, kështu që ato duhet të mbahen të pastra gjatë gjithë kohës. Pra, ata i fërkojnë sa herë që kanë mundësi.

Gjymtyrët e tyre janë të ndjeshme dhe shërbejnë për shumë qëllime. Ata kanë receptorë shije mbi to, kështu që mizat mund të shijojnë me këmbët e tyre.

Mizat nuk mund të përtypin, kështu që ato janë në një dietë që përbëhet ekskluzivisht nga lëngje. Nëse ushqimi që kanë zgjedhur për vaktin e radhës është i fortë, kanë një ritual të veçantë për ta bërë të ngrënshëm. Përkatësisht, miza rigurgiton lëngjet tretëse në ushqimin e saj të ardhshëm dhe këto lëngje e thyejnë atë në copat më të vogla që mund të pihen. Gjithashtu, nxjerrja e këtyre lëngjeve liron hapësirë në stomakun e tyre për ushqim të ri.

Nuk është e panjohur që mizat shpesh ulen mbi ushqim. Por edhe pse mund të duken të padëmshme, nuk janë. Së pari, ato derdhin lëngje tretëse në ushqim, gjë që tashmë është mjaft e pakëndshme, dhe duhet të mbani mend se mizat ulen kudo, jo gjithmonë mbi lule, por edhe në gjëra të tjera (ushqime të kalbura, kontejnerë etj.). Pra, gjymtyrët e tyre mbledhin të gjitha mikrobet nga ato vende. Kur një mizë ulet mbi ushqim, ajo i transferon të gjitha ato baktere në vaktin tuaj. Disa nga mikrobet që mbartin mund të shkaktojnë edhe sëmundje, si kolera dhe tifoja.

Një herë u bë një eksperiment për të treguar se çfarë ndodh në të vërtetë atje. U përgatitën dy tasa: në njërën kishte një pluhur të kuq të një lloj erëze dhe në tjetrën oriz të bardhë. Mizat migruan nga tasi me erëza në tasin e orizit dhe përsëri. Së shpejti orizi u mbulua me erëz të kuqe. Tani zëvendësojeni këtë erëz të padëmshme me diçka më të neveritshme dhe orizin me darkën tuaj.

Pra, ushqimi duhet të jetë gjithmonë i mbuluar për t’u siguruar që një mizë të mos ecë mbi të ose më keq, të pështyjë mbi të. Por mos u shqetësoni nëse një mizë arrin të ulet në sanduiçin tuaj për një sekondë përpara se ta largoni atë. Nuk ka nevojë ta hidhni, nëse keni reaguar shpejt, jeni të sigurt. Gjithashtu, ekspertët thonë se një person mesatar i shëndetshëm ka një sistem imunitar mjaft të fortë për të larguar parazitët.

Edhe pse mizat janë të këqija dhe të bezdisshme, ato janë gjithashtu të dobishme sepse pjalmojnë lulet. Gjithashtu, nëse mizat nuk do të ekzistonin, planeti ynë do të ishte edhe më i ndotur, sepse ato riciklojnë një pjesë të mbetjeve njerëzore. Ato janë gjithashtu një pjesë e rëndësishme e ekosistemit sepse janë ushqim për zogjtë, merimangat, hardhucat, bretkosat e shumë të tjera, shkruan Bright Side.