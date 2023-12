Çështja ‘Gërdeci’/ Shkëlzen Berisha thirret sot në GJKKO

Ditën e sotme, Shkëlzen Berisha, do të përballet në GJKKO. Seanca për çështjen Gërdeci, do të mbahet në orën 09:00 dhe do të gjykohet nga gjyqtarja Irena Gjoka.

GJKKO ka thirrur djalin e ish-kryeministrit që të dëshmojë lidhur me faksin që Aldo Bumçi, i ka dërguar atëherë ish ministrit të Mbrojtjes Fatmir Mediu, me shënimin “për Shkëlzen Berishën”.

Shkëlzen Berisha, refuzoi të paraqitet në gjykatë seancën e 14 dhjetorit.

Nuk dihet nëse ai do të jetë në seancë apo do të ndjekë strategjinë e të atit, për t’ju shmangur përballjes me drejtësinë.