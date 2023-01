Ceremoni madhështore në Brazil, Lula betohet si President

Turma njerëzish po mblidhen në kryeqytetin brazilian, Brasilia, përpara inaugurimit të Luiz Inacio Lula da Silva si president. Politikani veteran i krahut të majtë, i njohur gjerësisht si Lula, gjithashtu udhëhoqi vendin midis 2003 dhe 2010 dhe mundi Jair Bolsonaro në sondazhin e tetorit. Ka masa të rrepta sigurie për ceremoninë e së dielës mes frikës se mbështetësit e Bolsonaro mund të përpiqen ta prishin atë. Vetë Bolsonaro nuk do të marrë pjesë, pasi u largua nga Brazili të premten.

Më shumë se 60 artistë – duke përfshirë legjendën e Samba, Martinho da Vila – do të performojnë në dy skena gjigante të dekoruara me flamurin kombëtar si pjesë e një festivali muzikor të quajtur “Lulapalooza”.

“Dashuria ka fituar mbi urrejtjen,” shkruhej në një pankartë të mbajtur nga një burrë i veshur si Lula – me një shirit presidencial.

“Brazili kishte nevojë për këtë ndryshim, këtë transformim,” tha një tjetër mbështetëse e liderit të ardhshëm ndërsa ajo ishte në radhë për festimet e së dielës.

Procedurat formale do të fillojnë në orën 14:30 (17:30 GMT), kur Lula dhe zëvendëspresidenti i ardhshëm Geraldo Alckmin do të parakalojnë nëpër qytet me një kabrio.

Do të ketë dhe një ndryshim të dukshëm të politikës nga administrata e Bolsonaro, Marina Silva – një nga aktivistet më të njohura të klimës në Brazil – u riemërua në krye të ministrisë së mjedisit dhe klimës. Ajo do të pritet të mbajë premtimin e Lulës për të arritur “zero shpyllëzim” në Amazon deri në vitin 2030. Më shumë se 300,000 njerëz pritet të dynden në kryeqytet për inaugurimin, i cili do të zhvillohet në Esplanadën e Ministrive, shtëpia e ndërtesave të kongresit të vendit.