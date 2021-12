CEO i Merck sulmon kompaninë Pfizer: Pilula e tyre ka shumë efekte anësore

Një CEO i kompanisë farmaceutike Merck, e cila ka zhvilluar pilulën e parë antivirale për koronavirusin, shprehu hapur rezerva për medikamentin përkatës të konkurrentit Pfizer , i cili u shfaq pak më vonë, duke thënë se ky i fundit do të shkaktojë probleme te disa pacientë që marrin ilaçe të tjera për sëmundje të tjera.

Eliab Barr, nënkryetari i lartë i Merck, tha për Financial Times se të dyja pilulat antivirale janë të nevojshme për të mbrojtur njerëzit nga koronavirusi . Por në të njëjtën kohë, ai i ktheu shigjetat kundër pilulës konkurruese, duke thënë se disa pacientë nuk do të mund ta merrnin atë për shkak të efekteve anësore të mundshme në trajtimet e tjera që pasojnë .

Një kërkesë që pilula antivirale Pfizer të merret me ilaçin antiviral ritonavir do të thotë, sipas Barr, që pilula koronare antivirale nuk do të ishte e përshtatshme për shumë njerëz me kushte të tjera ekzistuese për të cilat trajtohen me ilaçe, të cilat mund të jenë parandalohet nga përdorimi i njëkohshëm i ritonavirit.

Siç tha Barr, “Ritonavir, i cili është përdorur për të trajtuar HIV-in për shumë vite, është një ilaç që frenon në mënyrë specifike aftësinë e trupit për të zbërthyer ilaçet . Problemi është se kjo po ndodh në një mënyrë tepër të pakualifikuar. “Ka një ushtri të tërë barnash që njerëzit po marrin, veçanërisht medikamente që për fat të keq shoqërohen me sëmundje të rrezikshme”.

Një studim i botuar në revistën shkencore Nature javën e kaluar identifikoi një “frekuencë jashtëzakonisht të lartë” të ndërveprimeve të barnave në pacientët spanjollë të trajtuar me Covid-19, të cilët po merrnin ilaçin antiviral lopinavir me ritonavir.

Megjithatë, sipas Pfizer, ritonavir ka një “profil” të mirë sigurie kur përdoret vetëm ose në kombinim me ilaçe të tjera. Kompania siguroi se nëse shkakton ndërveprime me barna të tjera, ato mund të trajtohen në shumë raste, zakonisht duke rregulluar dozën e barnave të pacientëve të tjerë për pesë ditët që do të zgjasë pilula antivirale. Pas përfundimit të trajtimit me Covid-19, pacientët do të kthehen në dozën normale të barnave të tjera të tyre.

Nga ana tjetër, Merck, e cila nuk ka zhvilluar një vaksinë kundër koronavirusit dhe “vë bast” për pilulën e saj, theksoi “profilin” e sigurisë së pilulës së saj antivirale molnupiravir, e cila është në shqyrtim nga Administrata e Ushqimit dhe Barnave e SHBA (FDA) për miratim./albeu.com