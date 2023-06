Çela prezanton në Komision raportin për vitin 2022: Shtohen krimet në Shkodër, Berati qarku më i qetë

Sot po zhvillohet komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Piblike dhe të Drejtat e Njeriut.

Sipas raportit të vitit 2022, të cilin prokurori Olsian Çela prezantoi në Komisionin e Ligjeve, rritjen më të madhe të ngjarjeve kriminale në vend e ka pasur qarku i Shkodrës, ndërsa Berati ka qenë qarku më i qetë, pasi ka shënuar numrin më të ulët të rasteve kriminale.

Ai tha se kriminaliteti më i lartë në raport me numrin e popullsisë është shënuaa në qytetin e Gjirokastrës.

“Në vitin 2022, përqindjen më të ulët të kriminalitetit për 100.000 banorë e ka qarku Berat, ndërsa përqindjen më të lartë e ka qarku Gjirokastër. Sa i përket tendencës, vërehet se rritjen më të lartë e ka qarku Shkodër me 10,64 %, ndërsa qarku Berat ka koeficient të kriminalitetit nën mesataren kombëtare, që rezulton me ulje 25,09 % krahasuar me vitin 2021”,tha Çela.

Për një vit janë Shqipëri janë regjistruar 318 krime kundër jetës të kryera me dashje, ku numrin më të lartë prej 222 rastesh janë ato të kanosjes. Megjithatë drejtësia ka qenë efektive vetëm në një rast për të goditur krimin e organizuar./albeu.com.