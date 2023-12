Buxheti i vitit 2024 kaloi pa diskutim, Salianji: U votua në mënyrë tinëzare

Deputeti demokrat Evin Salianji ka reaguar për mediat, pas mbarimit të seancës plenare, ku mazhoranca kaloi buxhetin e vitit 2024 pa diskutim.

Ai tha se ky buxhet godet shtresën e mesme dhe qytetarët e thjeshtë dhe shtoi se profesionet e lira do të taksohen me 23%.

“E ka djegur Kushtetutën e Shqipërisë dhe po veprojmë si një juntë. Forca fizike e krimit në zgjedhje bëjnë të mundur mbajtjen e kësaj ngrehine. E patë sot se si në mënyrë tinëzare dhe me vrap e votoi buxhetin, duke goditur shtresën e mesme dhe qytetarët e thjeshtë. Për herë të parë do të taksohen me 23 % profesionet e lira, ju gazetarët dhe stomatologët, etj”, tha ai.