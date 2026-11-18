Debati për projektbuxhetin e vitit 2027 vijoi edhe sot në sallën e Kuvendit, ku deputetët e opozitës dhe ministrat paraqitën pikëpamjet e tyre për mënyrën e shpërndarjes së fondeve dhe ndikimin që pritet të kenë politikat ekonomike te qytetarët.
Deputetja demokrate Jorida Tabaku e kritikoi ashpër qeverisjen e fondeve publike, duke theksuar se problemi kryesor nuk është shuma e përgjithshme prej rreth 10 miliardë eurosh, por paaftësia për ta zbatuar buxhetin në tërësi. Sipas saj, shkalla reale e ekzekutimit të buxheteve qeveritare arrin vetëm në 36 për qind, ndërsa në prag të zgjedhjeve vihet re një përshpejtim i tenderëve dhe koncesioneve.
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Ajo e cilësoi korrupsionin si një nga dështimet kryesore të qeverisjes, duke argumentuar se fondet publike nuk po kthehen në përmirësim të mirëqenies së qytetarëve. Tabaku shtoi se shqiptarët po përballen me çmime 71 për qind më të larta dhe se pensionistët paguajnë produkte me çmime të ngjashme me ato të Bashkimit Europian, ndërkohë që të ardhurat e tyre mbeten shumë më të ulëta.
Lidhur me tregun e prokurimeve publike, deputetja u shpreh se zgjerimi i tij nuk po pasohet nga mbështetja e shtresës së mesme apo e ekonomisë. Ajo ngriti gjithashtu shqetësimin për shëndetësinë, duke cituar se 48 për qind e shpenzimeve për shërbimet shëndetësore mbulohen drejtpërdrejt nga xhepi i qytetarëve, çka tregon barrën e lartë financiare mbi familjet shqiptare.
Deputeti Flamur Hoxha ndërhyri më pas për të kritikuar mungesën e konsultimit me komunitetin e biznesit dhe investimet e pakta në qarkun e Kukësit. Ai përmendi se paketa buxhetore iu dërgua sipërmarrjes pa asnjë njoftim paraprak dhe se shoqatat kanë paraqitur më shumë se 100 sugjerime, por asnjë nuk u mor parasysh. Sipas tij, numri i të punësuarve në rajon ka rënë nga 110 mijë në rreth 40 mijë, ndërsa të dhënat e INSTAT-it dëshmojnë një hendek të thellë rajonal.
Hoxha solli shembuj konkretë të problemeve infrastrukturore: fshati Zabot, i cili ndodhet vetëm 6 kilometra larg kufirit, nuk ka rrugë të asfaltuar dhe banorët u kërkojnë emigrantëve të ndihmojnë financiarisht për ndërtimin e saj, duke pritur ende lejen e ndërtimit. Ai theksoi gjithashtu se premtimi për rrugën hyrëse të Kukësit mbetet i parealizuar, se investimet në ujësjellës dhe kanalizime janë minimale dhe se banorët e zonës detyrohen të udhëtojnë drejt Kosovës për të blerë ushqime, madje shumë prej tyre shkojnë çdo mëngjes me furgon për të punuar në Prizren.
Nga ana e qeverisë, ministri Evin Demo u ndal te siguria publike dhe mbështetja për Policinë e Shtetit. Ai bëri të ditur se projektbuxheti parashikon rritje pagash për efektivët dhe investime në teknologji, pajisje dhe përmirësimin e kushteve logjistike. Demo shtoi se transferta shtetërore për bashkitë do të arrijë në 49.4 miliardë lekë, me një rritje prej 4 për qind, ndërsa Granti i Performancës do të vijojë me 200 milionë lekë për të përmirësuar shërbimet ndaj qytetarëve. Sipas tij, reforma territoriale, decentralizimi dhe forcimi i kapaciteteve financiare e administrative të pushtetit vendor do të mbeten prioritete për vitin 2027.
Ministri Blendi Gonxhe prezantoi nga ana tjetër prioritetet buxhetore për turizmin, kulturën, sportin dhe rininë. Ai vuri në dukje se financimi për trashëgiminë kulturore dhe muzetë do të rritet, duke përfshirë restaurimin e objekteve historike, mbështetjen për institucionet e artit dhe kulturës, si dhe fondet për sportin elitar, federatat dhe projektet sportive në shkolla. Gonxhe theksoi se buxheti i kulturës është katërfishuar që nga viti 2013 dhe se ndër projektet kryesore janë transformimi i Muzeut Historik Kombëtar, ruajtja e 10 objekteve kombëtare, shpëtimi i banesave në Gjirokastër e Shkodër dhe i disa kullave në veri, të cilat do të shërbejnë jo vetëm si destinacione turistike, por edhe për zhvillimin e prodhimeve artizanale.