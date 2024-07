Bushati: Ilir Beqja, “kokë turku”, SPAK zbaton direktivën e Enverit 2

Andi Bushati thotë se Ilir Beqja është sot një “kokë turku” e SPAK për të shpëtuar Edi Ramën, pasi ai nuk është hetuar siç duhet për sterilizimin, por burgoset për një çështje që nuk lidhet me Edi Ramën.

Bushati tha se SPAK po forcon pushtetin e kryeministrit me mënyrën se si i kryen hetimet, duke i shpëtuar zyrtarët në rastet kur “vjedhin për Ramës”, por u heton vetë, pasuritë e tyre. Ai përmendi rastet e Tahirit dhe Ahmetajt si shembuj dhe rastin e fundit të arrestimit të Beqajt.

“Beqaj futet në burg për një gjë që kushton 200 mijë euro por nuk prangoset për një gjë që kushton mbi 100 milionë euro. Pse ndodh kështu? Sepse SPAK ka një qëllim të vetëm, të të fusë në burg, por jo kur ke vjedhur bashkë me Edi Ramën. Në SASPAK nuk ka vjedhur me Edi Ramën dhe shkon për dhjamë qeni! Te sterilizim që ka vjedhur me Edi Ramën, nuk shkon në burg.

Arben Ahmetaj që në çdo studio thuhet se është arkitekt i inceneratorëve, nuk është për këtë në burg por për pasurinë. Tahiri nuk bëri burg për kanabizimin e vendit, por për shpërdorim detyre. Na dalin çdo drejtor policie në përgjime, pilot i projektit të kanabizimit. SPAK zbaton direktivën e Enverit numër 2.

Pra ka korrupsion, por e bëjnë disa që hanë kumblla dhe dardha. Pra Beqaj futet në burg për një gjë që ka vjedhur pa Edi Ramën, por aty ku ka vjedhur me urdhër të Edi Ramës, nuk burgoset. Të mos i biem borive që SPAK punon. SPAK prodhon “koka turku” për të forcuar pushtetin e atij që e ka pjellë”, tha Bushati.