Burri ukrainas që eci 225 km në këmbë nga Mariupol në Zaporizhzhia

Pushtimi rus i Ukrainës ka hyrë zyrtarisht në muajin e tretë dhe më shumë njerëz po ikin nga qytetet e shkatërruara nga lufta për t’u larguar nga forcat ushtarake ruse.

Qyteti port i Mariupolit ka pësuar shumë dëmtime dhe gjatë pushtimit, ai është kthyer në një ‘qytet fantazmë’ ku shumica e banorëve shpërngulen në qytetet fqinje. Igor Pedin ishte mes njerëzve që iknin nga qyteti i rrethuar, por gjendja e tij e vështirë e çoi atë në një udhëtim 225 km në qytetin e Zaporizhzhia.

Pedin, i cili është 61 vjeç, vendosi të arratisej nga qyteti me asgjë më shumë se një qese të vogël me furnizime dhe qenin e tij nëntë vjeçar Zhu-Zhu. Udhëtimi i gjatë e çoi atë nëpër territoret e pushtuara nga Rusia dhe ishte një mrekulli, sipas tij, që ai arriti në Zaporizhzhia i sigurt.

Sipas raportit të The Guardian, Pedin, një ish-kuzhinier anijeje, vendosi të largohej nga Mariupoli më 20 prill, kur ushtria ruse kishte pushtuar tashmë pjesën e tij të qytetit dhe po ‘qëllonte sipas dëshirës’.

Ai i paketoi me kujdes të gjitha gjërat e tij dhe të nesërmen në mëngjes, vendosi të udhëtonte për në periferi të qytetit ku iu dorëzuan ushqim dhe ujë nga ushtarët rusë të pozicionuar në barrikada përpara se të fillonte të ecte në rrugën Zaporizhzhia.

“Unë u dukesha si vagabond, nuk isha asgjë. Isha pis dhe i mbuluar nga pluhuri, pasi shtëpia ime ishte mbushur me një mjegull tymi. Dola nga qyteti nga kjo autostradë dhe në krye u ktheva. Shikova përsëri qytetin dhe thashë me vete, ishte vendimi i duhur. I thashë lamtumirë. Pati një shpërthim. U ktheva dhe eca”, tha Pedin për The Guardian në një intervistë ekskluzive.

Iu desh një kohë e gjatë dhe shumë vështirësi, por më në fund ai arriti në pjesën qendrore të Zaporizhzhia ku iu dha një leje kalimi nga milicia e Republikës Popullore të Donetsk.