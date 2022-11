Bukuria e saj “çmend” kameramanin dhe komentatorin, ky i fundit i bën “serenatë” tifozes bukuroshe (VIDEO)

Një video virale dhe e veçantë ka ardhur nga një media, ku komentatori arab po komentonte ndeshjen Rusi-Finlandë.

Në tribunë shihet qartë një tifoze bukuroshe nga Rusia e ulur në vendin e saj këmbëkryq, ku mundohet gjithashtu të mbulojë me këmbët e saj ndonjë pamje që mund të quhej e papërshtatshme.

Ajo që vihet re në fillim, është kameramani i cili afron kamerën në maksimum në pjesën e poshtme të tifozes, gjë e cila nuk duket e hijshme. Por, ajo e cila është e bukura e kësaj vidjoje, është momenti kur komentatori sheh në fillim tifozen bukuroshe në të cilën kamera e pasqyron në ekranin e madh, dhe ai fillon këndon për të. Nuk kuptohen fjalët që ai thotë, por duket qartë që është i mahnitur nga bukuria e saj./ h.ll/albeu.com

She was so beautiful the commentator started singing 😭😭pic.twitter.com/5gDmPIa0K5

— football shithousery (@FootballMissess) November 6, 2022