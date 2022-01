Britania parashikon dyfishimin e trupave në Ukrainë, Johnson do të flasë në telefon me Putinin

Mbretëria e Bashkuar po shqyrton një vendosje të madhe të NATO-s në një plan për të forcuar kufijtë e Evropës në mes të rritjes së “armiqësisë ruse” ndaj Ukrainës, pasi Moska dërgoi dhjetëra mijëra trupa në kufirin e vendit, raporton AL Jazzera.

Mbretëria e Bashkuar ka thënë se çdo inkursion rus në Ukrainë do të përballej me sanksione të shpejta dhe do të ishte shkatërruese për të dyja palët.

Kryeministri Boris Johnson do të vizitojë rajonin javën e ardhshme dhe gjithashtu pritet të flasë me presidentin rus Vladimir Putin me telefon.

“Kjo paketë do t’i dërgonte një mesazh të qartë Kremlinit – ne nuk do të tolerojmë aktivitetin e tyre destabilizues dhe do të qëndrojmë gjithmonë me aleatët tanë të NATO-s përballë armiqësisë ruse,” tha Johnson në një deklaratë të shtunën vonë.

Oferta mund të dyfishojë numrin e trupave të Mbretërisë së Bashkuar në Evropën Lindore dhe të shohë dërgimin e “armëve mbrojtëse” në Estoni, tha zyra e Johnson. Ka rreth 1,150 trupa të Mbretërisë së Bashkuar në rajon për momentin.

“Kam urdhëruar Forcat tona të Armatosura të përgatiten për t’u vendosur në të gjithë Evropën javën e ardhshme, duke u siguruar që ne jemi në gjendje të mbështesim aleatët tanë të NATO-s,” tha Johnson.

Zyrtarët do të finalizojnë detajet e ofertës në selinë e NATO-s në Bruksel, Belgjikë, këtë javë, me ministrat që diskutojnë opsionet ushtarake të hënën. Kreu i forcave të armatosura do të informojë kabinetin e Mbretërisë së Bashkuar mbi situatën në Ukrainë ditën e nesërme.

Me trupat ruse të grumbulluara në kufirin me Ukrainën, tensionet janë rritur dhe marrëdhëniet midis Rusisë dhe Perëndimit janë përkeqësuar në pikën më të ulët që nga Lufta e Ftohtë.

Rusia ka dërguar gjithashtu më shumë trupa në kufirin me Bjellorusinë, i cili shtrihet në veri të Ukrainës, pasi rrit kërkesat për garanci të gjera sigurie, duke përfshirë që Ukraina të mos lejohet kurrë të anëtarësohet në NATO.

Mes kritikave se qeveria e tij – nën presionin e madh në shtëpi për një seri skandalesh – nuk ka bërë mjaftueshëm, Johnson do të bëjë një udhëtim të dytë për të takuar homologët e NATO-s në fillim të muajit të ardhshëm, tha zyra e tij.

Ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes së Johnson do të shkojnë gjithashtu në Moskë për bisedime me homologët e tyre rusë në ditët në vijim, me qëllim të përmirësimit të marrëdhënieve dhe uljes së tensioneve.

Mbretëria e Bashkuar pritet gjithashtu të njoftojë ashpërsimin e regjimit të saj të sanksioneve ndaj Rusisë në parlament të hënën për të synuar interesat strategjike dhe financiare.

Ukraina është kthyer gjithnjë e më shumë drejt perëndimit që kur Moska pushtoi Krimenë në 2014 dhe filloi të nxiste një konflikt separatist në lindje të vendit që ka çuar në vdekjen e më shumë se 13,000 njerëzve.

Të shtunën, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, u bëri thirrje vendeve perëndimore që të qëndrojnë “vigjilentë dhe të vendosur” në bisedimet me Moskën./REL