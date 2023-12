Britania me “dorë të hekurt”, masa radikale për të ulur edhe migrimin e ligjshëm

Britania njoftoi planet për të ulur numrin e emigrantëve që mbërrijnë me rrugë legale, të hënën e 4 dhjetorit, duke rritur pagën minimale që duhet të fitojnë me një punë të kualifikuar me një të tretën, mes presionit të kryeminsitrit Rishi Sunak për të trajtuar shifrat rekord neto të emigracionit.

Nivelet e larta të migracionit legal kanë dominuar peisazhin politik të Britanisë për më shumë se një dekadë dhe kanë qenë një faktor kyç në votën e vitit 2016 për t’u larguar nga Bashkimi Evropian. Sunak ka premtuar të fitojë më shumë kontroll pasi ligjvënësit në Partinë e tij Konservatore kritikuan rekordin e tij përpara zgjedhjeve që priten vitin e ardhshëm.

Shifrat muajin e kaluar treguan se migracioni vjetor neto në Mbretërinë e Bashkuar arriti një rekord prej 745.000 personash në vitin 2022 dhe ka qëndruar në nivele të larta që atëherë, me shumë migrantë që vijnë nga vende si India, Nigeria dhe Kina.

Sekretari i Brendshëm (ministri i Brendshëm) James Cleverly tha se masat e reja mund ta zvogëlojnë atë numër me 300,000.

“Emigracioni është shumë i lartë. Sot ne po ndërmarrim veprime radikale për ta uluar atë”, tha Sunak, i cili gjithashtu po përpiqet të dëbojë emigranët që mbërrijnë ilegalisht në Ruanda.

Ai tha se qeveria do të rriste pragun e pagës minimale për punëtorët e huaj të kualifikuar në 38,700 paund (48,900 dollarë), nga niveli aktual prej 26,200 paund, megjithëse punonjësit shëndetësorë dhe socialë do të përjashtoheshin, raporton Euractiv.

Masa të tjera përfshinin ndalimin e punonjësve të huaj shëndetësorë që sjellin anëtarë të familjes me viza, rritjen e tarifës shtesë që migrantët duhet të paguajnë për të përdorur shërbimin shëndetësor me 66%, dhe rritjen e të ardhurave minimale për vizat familjare.

Tregu i ngushtë i punës

Masat mund të nxisin mosmarrëveshje të reja me pronarët e bizneseve të cilët kanë luftuar për të punësuar punëtorë në vitet e fundit duke pasur parasysh tregun e ngushtë të punës të Britanisë dhe fundin e lëvizjes së lirë nga BE që nga dalja e Britanisë nga blloku në vitin 2020.

Në tetor, këshilltari i pavarur i qeverisë për migracionin rekomandoi heqjen e të ashtuquajturës listë të profesioneve me mungesë, një nga rrugët kryesore për bizneset për të punësuar punëtorë migrantë në sektorë ku ka mungesa të mëdha të stafit.

Me zgjuarsi tha se qeveria do t’i jepte fund sistemit aktual që u lejon punëdhënësve t’u paguajnë emigrantëve vetëm 80% të normës së punës për të bërë punë ku ka mungesë punëtorësh dhe se lista e profesioneve me mungesë do të rishikohet.

“Ne do të ndalojmë imigracionin duke ulur pagat e punëtorëve britanikë,” u tha Cleverly ligjvënësve.

“Ne do të krijojmë një listë të re pagash të imigracionit me një numër të reduktuar profesionesh.”

Megjithatë, disa studime kanë treguar se punëtorët e huaj kanë pak ose aspak ndikim në nivelet e përgjithshme të pagave ose punësimit dhe mungesa akute e kandidatëve në Britani për të plotësuar vendet e lira të punës mbetet një problem për pronarët kompanive.

Banka e Anglisë tha muajin e kaluar se bizneset e kishin pak më të lehtë të punësonin, por mungesa e vazhdueshme e aftësive mbeti në disa sektorë.

Sindikatat shprehën gjithashtu shqetësime për planin e Cleverly. Christina McAnea, sekretarja e përgjithshme e UNISON, sindikata kryesore në sektorin e shëndetësisë, tha se kjo nënkuptonte “katastrofë totale” për shërbimin shëndetësor.

“Emigrantët tani do të shkojnë në vende më mikpritëse, në vend që të detyrohen të jetojnë pa familjet e tyre,” tha ajo.