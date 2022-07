Britania e Madhe do të prezantojë një “valë të re” sanksionesh ndaj Bjellorusisë

Britania e Madhe do të vendosë sanksione të reja ekonomike, tregtare dhe transporti ndaj Bjellorusisë në mes të pushtimit rus të Ukrainës, u njoftua sot.

Paketa e re do të përfshijë ndalimin e importit dhe eksportit të mallrave me vlerë rreth 60 milion £, duke përfshirë eksportet e mallrave të rafinimit të naftës, komponentëve të teknologjisë së përparuar dhe mallrave luksoze.

Sanksionet do të zbatohen gjithashtu për importet e hekurit dhe çelikut bjellorus dhe do të ndalojnë më shumë kompani bjelloruse të emetojnë borxhe dhe letra me vlerë në Londër.

Bjellorusia ka qenë një aleat i ngushtë i Rusisë në mes të pushtimit të saj në Ukrainë.

Dje, presidenti i Bjellorusisë Aleksandër Lukashenko tha se vendi i tij qëndron plotësisht pas Rusisë dhe të dy vendet do të “mbesin së bashku”.

Ai tha gjithashtu se kishte hedhur peshën e tij pas fushatës së Vladimir Putin kundër Ukrainës “që nga dita e parë”.